Las hijas de Julio Iglesias, de niñas a mujeres: el posado de la madurez

30 oct 2017

Las niñas de Miranda y Julio Iglesias han salido al mercado a cara descubierta. Con 16 años han posado para un famoso fotógrafo. Y con esa edad no pueden estar más que guapas.

Han hecho unas declaraciones discretas, mesuradas, pensadas, educadas, incluso aburridas, pero muy cuidadas, como si estuvieran pasando el rubicón 'De niña a mujer'.

Desde una sofisticada batalla de almohadas, hasta montar a caballo con trajes de gasa y zapatos de tacón, el estilismo es muy particular, pero cuando se tiene "un estilo de vida saludable", como presumen, no me queda más que felicitar a sus padres por su madurez.

