Linda Morselli: "Soy reservada, igual que Fernando"

1 nov 2017

leva un año de relación sentimental con Fernando Alonso y es la primera vez que concede una entrevista. A sus 28 años, la modelo italiana Linda Morselli ha conseguido lo que ninguna otra pareja pudo antes: poder hablar de su noviazgo con naturalidad y sin vetos.

Madrina del nuevo SUV de Volkswagen T-Roc, Linda puede hablar de motores y amor sin perder su encanto. Normal que el campeón esté feliz.

Corazón No deja de ser curioso que su primer acto en Madrid sea para ejercer como madrina en la presentación de un coche. ¿Dónde se perdería con un automóvil así?

Linda Morselli Me identifico muchísimo con este coche porque es fácil y cómodo. Eso me permite ir a cualquier parte. Me encanta conducir y ahora mismo disfrutaría mucho recorriendo la geografía española. Soy una enamorada de España. Paso muchos veranos aquí en las islas, pero cualquier punto, ya sea del norte o del sur, sería un plan perfecto. Aquí me siento como en mi segunda casa.

C. De usted sabemos que es modelo y que reside en Milán. ¿Pero cómo es Linda aparte de su carnet profesional?

L.M. Empecé en la moda a los 18 años después de presentarme al concurso de Miss Italia y desde entonces me he dedicado a ser modelo, una profesión que me encanta. Pero en mi tiempo libre también soy una nutricionista exigente. Me gusta cocinar y a la hora de hacer deporte creo que mi especialidad es el 'snowboard'.

C. Lleva más de un año como pareja de Alonso y aunque nunca han escondido su relación, se sabe poco de ella. Cuéntenos cómo fue el principio de su historia.

L.M. Nuestra relación fue en parte fruto del azar, porque la primera vez que nos vimos fue en un acto deportivo. En ese momento no pasó nada entre nosotros, pero luego empezamos a coincidir en otros lugares a través de amigos comunes. Así surgió un amor del que nos sentimos muy orgullosos y felices y del que disfrutamos todo lo que podemos.

C. ¿Cómo es Fernando Alonso como novio?

L.M. Es una persona maravillosa pero también muy reservado. Le gusta guardar su privacidad. A mí precisamente esa manera de ser es lo que me enamora de él, además de otras muchas características que tiene y que comparto. Yo también soy reservada.

C. Es su primera entrevista con un medio español. Sabemos que Fernando es exageradamente celoso con su privacidad. Supongo que le habrá dado algún consejo antes de acudir a este acto.

L.M. No. Fernando no ha tenido que decirme nada porque confía absolutamente en mí. Sabe que sé responder y defenderme sola sin necesidad de que me digan lo que tengo que decir o hacer.

C. ¿Cómo llevan una relación a distancia como la suya con unas agendas profesionales tan complicadas?

L.M. Tenemos la suerte de poder viajar por todo el mundo gracias a nuestro trabajo y eso es verdad que puede crear dificultades en la pareja, pero al final siempre encuentras el momento para poder estar juntos.

C. ¿Pero viven juntos?

L.M. Sí vivimos juntos. Tenemos poco tiempo para coincidir y por eso lo aprovechamos al máximo.

C. ¿Qué lleva peor de ese amor cuando hay distancia de por medio?

L.M. Cuando hay amor de verdad no hay distancia que valga. Aunque no estemos juntos yo siempre lo tengo presente en mi vida, me siento acompañada en todo momento, porque la presencia física no es tan importante como sentirse cerca.

C. ¿Es de las que prefiere boda e hijos o el orden es lo de menos?

L.M. Aun me siento muy joven para pensar en esos cambios. En este momento los dos estamos muy volcados en nuestras carreras. Pero como muchas mujeres me encantaría tener mi casa y mi familia en el futuro. Todo llegará en su momento pero aun queda tiempo por delante.

C. Una curiosidad: cuando está con Fernando... ¿Quién conduce?

L.M. Obviamente me siento muy segura cuando conduce Fernando, pero te diré que me encanta ponerme al volante y que lo hago a veces.

C. ¿Qué tal se porta Alonso como copiloto? ¿Es de los que le va diciendo lo que tiene que hacer??

L.M. No, para nada. La verdad es que se fía bastante de mí. Es lo que tiene el amor (risas).

C. ¿Qué límites se marca a la hora de fijar sus objetivos? ¿Da prioridad a lo profesional?

L.M. Creo que una mujer tiene que sentirse satisfecha y realizada en su profesión. Para mí es fundamental a la hora de conseguir felicidad y serenidad. Si partes de esa base, la vida personal es más fácil de desarrollar.

C. Fernando Alonso es un personaje internacionalmente conocido. ¿Cómo llevan la fama?

L.M. Independientemente de su fama, Fernando siempre intenta tener una vida lo más normal posible, alejada de esa notoriedad. Le encanta disfrutar de su vida privada y por eso protege y da ese amparo a las personas que quiere.

C. ¿A sus 28 años cree que está viviendo el gran amor de su vida?

L.M. Totalmente. El amor es la base de mi vida, es mi felicidad. Puede ser el amor de tu pareja, de tu familia e incluso el amor a uno mismo.

C. ¿Cuál es su estado actual?

L.M. Soy una persona felizmente enamorada.

C. ¿Se imagina viviendo en España?

L.M. No se debe decir nunca jamás a nada.

C. ¿Cómo le gustaría verse de aquí a unos años?

L.M. Como una mujer feliz, serena, rodeada de amor y espero que realizada.

