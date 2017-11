Polémica en 'OT 2017' tras el aluvión de comentarios tránsfobos

1 nov 2017

'OT 2017' sigue su curso en televisión con 16 aspirantes encerrados en la Academia. Mientras, la vida sigue al otro lado de las paredes del recinto, donde las noticias con detalles de la vida privada de los concursantes ocupan cada vez más espacio en los medios de comunicación.

Tras conocer la identidad del novio de Ana Guerra, el ganador de la primera edición de 'El número uno' Jadel, la pareja de otra concursante se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Durante la gala 0, en la que conocimos la identidad de los 16 concursantes de esta nueva edición de 'Operación Triunfo', Marina lució en su muñeca una pulsera con los colores de la bandera LGTBI+, un detalle que no pasó desapercibido entre los telespectadores que rápidamente se pusieron a cuestionar la orientación sexual de la joven concursante.

Todo quedó ahí hasta que el pasado lunes 30 de octubre, durante la emisión de 'El Chat', la concursante enseñó unas bragas de su novio, algo que dejó perplejos a los que se encontraban en la Academia y también a los que espectadores. La confusión llevó a muchos usuarios de las redes sociales a lanzar comentarios violentos y ofensivos contra el novio de la cantante, generando una gran polémica.

Tras convertirse en el centro de atención, y soportar todo tipo de mensajes tránsfobos, el novio de Marina se pronunció en Twitter donde publicó un vídeo en el que pedía respeto.

No iba a hacer un vídeo pero al final sí porque es que ya me agotáis mucho con estas cosas pic.twitter.com/xrtLYZhxyq — Bast (@__KnightBastian) 24 de octubre de 2017

"Si veis a una persona con la bandera LGTBI no deis por hecho que esa persona es gay o lesbiana pue son solamente está en esos dos grupos. También tenéis que parar con la transfobia. A mi me da igual lo que me diga una persona que ni siquiera da la cara en una red social. Negar la identidad sexual de una persona es muy grave y muy duro (...). Me da pena la persona que no va a cambiar su conducta y seguirá siendo un ignorante", zanjó antes de decir que se sentía orgulloso de ser un chico.

