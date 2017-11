Shakira confirma los motivos de la cancelación parcial de su gira

10 nov 2017

Shakira no vive su mejor momento. A los incesantes rumores de su supuesta separación de Gerard Piqué, se sumó el escándalo de ver su nombre involucrado en los 'Paradise Papers' y ahora, sus cuerdas vocales no le permiten hacer lo que más le gusta: cantar.

La cantante colombiana tuvo que suspender el inicio de su gira en Alemania por problemas en sus cuerdas vocales. El médico le recomendó descanso y la artista esperaba poder recuperarse para afrontar el resto de su tour mundial. Sin embargo, hace unos días llegaban nuevas cancelaciones y las alarmas se dispararon. ¿Cancelaba su gira por los 'Paradise Papers'?

Shakira ha querido poner punto y final a los rumores y ha ofrecido una explicación a sus seguidores mediante un comunicado que ha emitido en sus redes sociales en inglés y castellano. En su escrito, la cantante asegura: “Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento".

La colombiana se lamenta por lo ocurrido y afirma que trabaja en su recuperación para fijar nuevas fechas para su espectáculo. "Siento muchísimo informarles que no podré cantar los días 10 y 11 de noviembre en París (Francia), el 12 en Amberes (Bélgica) y el 14 en Ámsterdam, pero estamos trabajando para confirmar nuevas fechas".

"De nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira. Les envío todo mi amor y mi agradecimiento", concluyó Shakira que, si no sufre cancelaciones, se subirá al escenario el próximo 16 de noviembre en Montpellier.

