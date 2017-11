India Martínez y Blas Cantó, invitados en OT 2017

12 nov 2017

Dos artistas muy reconocidos de nuestro país acudirán como invitados este lunes a OT 2017: India Martínez, que cantará su single ‘Aguasanta’; y Blas Cantó, que presentará su primer sencillo, ‘In your bed’.

La tercera gala de ‘Operación Triunfo’ contará con las actuaciones en solitario de los nominados: Juan Antonio, que interpretará ‘A puro dolor’, del grupo Son by Four; y Roi, que interpretará ‘When we where young’, de Adele.

Pese a no estar nominada, Aitana también cantará en solitario ‘Issues’, de Julia Michaels, ya que en esta gala el número de concursantes es impar. El resto de actuaciones serán duetos: Marina y Cepeda cantarán ‘Complicidad’, de Vanesa Martín; Agoney y Ricky, ‘Mientes’, de Camila; Mireia y Raoul, ‘La quiero a morir’, de Francis Cabrel; Amaia y Alfred, ‘City of Stars’, de la banda sonora de ‘La, la, Land’; y Nerea y Ana Guerra, ‘Cuidate’, de La Oreja de Van Gogh. Además, cantarán juntos el tema ‘I'm still standing’, de Elton John.

Tras las actuaciones se conocerá el nombre del favorito del público (votado a través de la App oficial), que no podrá ser nominado. El jurado valorará al resto de los concursantes y propondrá a 4 para abandonar la Academia. El claustro de profesores y los concursantes salvarán a dos. Los otros dos quedarán en manos del público y tendrán que convencer a los espectadores en solitario en la siguiente gala. Se puede votar mediante la app, las llamadas telefónicas y los sms.

En esta tercera gala, Julia Gómez Cora, especialista en musicales, será el cuarto miembro del jurado en esta gala de OT 2017.

