Estos son los famosos que aparecen en los Paradise Papers

13 nov 2017 Juan luis galiacho

El compositor José María Cano, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el empresario Daniel Maté –décima fortuna de España–, el campeón del Mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton, la reina Isabel II de Inglaterra, Noor de Jordania, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Todos tienen un punto común, aparecen en los llamados Paradise Papers. En total, 13,4 millones de documentos procedente del bufete caribeño de abogados Appleby acaban de salir a la luz.

Desde este despacho se creaba y gestionaba toda esta estructura opaca que relaciona a estos famosos con sociedades offshore. Es decir, empresas tapadera creadas en diferentes paraísos fiscales como Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente, Trinidad y Tobago, Islas Cook, Islas Marshall, Samoa, Vanuatu, Malta, Líbano y la isla de Labuán.

Sin registros

A través de estas sociedades offshore, empresarios y famosos han aprovechado la opacidad de estos paraísos fiscales, donde no existen registros. O, si existen, son poco fiables, ya que aparecen testaferros para ocultar la titularidad real de estas empresas. Ahora, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha hecho pública la lista que salpica a cientos de personas a lo largo del mundo. También en España.

Isabel II

Uno de los personajes más importantes salpicados por este escándalo es Isabel II de Inglaterra. En 2005, el ducado de Lancaster, del que provienen la mayoría de los ingresos para los gastos personales de la monarca, invirtió 7,5 millones de dólares en el fondo Dover Street VI Cayman Fund LP, radicado en las Islas Caimán. Se trata un fondo que se benefició de las operaciones financieras relativas a sociedades muy diversas, como una empresa de tecnologías de huellas dactilares para móviles, otras de carácter farmacéutico o la sociedad inmobiliaria británica BrightHouse, muy criticada en la Cámara de los Comunes por las condiciones abusivas impuestas a sus clientes. Por estos negocios, se estima que la reina consiguió un beneficio de 360.000 dólares.

Shakira

La cantante colombiana y pareja de Gerard Piqué aparece, desde el año 2007, como administradora de la sociedad Malta Tournesol Limited, domiciliada en Malta. Shakira movió todos sus derechos intelectuales, activos musicales y marcas, valorados en alrededor de 31,7 millones de euros, a Tournesol Limited en julio de 2009. Además, en esta sociedad aparece reflejada como residencia de la artista el paraíso fiscal de las Islas Bahamas, aunque lleve años viviendo en Barcelona. Su abogado, Ezequiel Camerini, justifica que, aunque tiene su domicilio en la Ciudad Condal, “ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional”. Fuentes próximas a Shakira indican que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias.

José María Cano

José María Cano Studio Limited. Este es el nombre de la sociedad en Malta, que está, a su vez, participada por otra en la Isla de Curazao (Antillas Holandesas), propiedad del que fuera fundador del grupo musical Mecano. Tras probar distintas facetas artísticas, José María ha vuelto a conseguir el éxito como pintor afincado en Londres: vive en el exclusivo barrio londinense de Holland Park, muy cerca del palacio de Kensington, donde residía la princesa Diana de Gales.

Sus obras son cada día más cotizadas. En abril de este año, por ejemplo, vendió su retrato del magnate chino Jack Ma por 414.000 dólares, algo más de 355.000 euros. La gestión de estos, cada día mayores beneficios, parece ser el objeto social de José María Cano Studio Limited, domiciliada en la capital de Malta, La Valeta. Así, el objetivo de esta sociedad instrumental son las operaciones financieras procedentes de la gestión del negocio del arte, la compraventa y las comisiones obtenidas. La sociedad fue constituida con 1.200 euros de capital por otra empresa, Mellow Sun Corporation NV de Curazao, de la que José María Cano es, a su vez, su único accionista.

Xavier Trias

El exalcalde de Barcelona y portavoz del PDeCat en la Ciudad Condal está relacionado, junto a sus padres y hermanos, en el fideicomiso The JTB Family Settlement, gestionado desde las Islas Vírgenes británicas, que presuntamente ocultaba dinero en Suiza durante parte de su carrera política. La estructura opaca se habría mantenido operativa, al menos, entre 1994 y 2008, y sirvió para controlar fondos en Suiza alojados en RBS Coutts Trustees Ltd, filial de banca privada del Royal Bank of Scotland en el país helvético. Los titulares de The JTB Family Settlement eran sus padres, Juan Trias Bertrán y María Vidal de Llobatera Bassols, pero, junto a ellos, también aparecen como beneficiarios el propio Trias, sus 11 hermanos y un sobrino. En 2008, tras la muerte de su madre, esta estructura opaca se cerró.

Lewis Hamilton

El piloto de Fórmula 1 se ahorró, presuntamente, los 3,8 millones de euros del IVA correspondiente a su avión privado que adquirió en el año 2013 por 23 millones de dólares. Para conseguirlo, se creó una sociedad en el paraíso fiscal de la Isla de Man (Reino Unido), importaron el avión y dijeron que era de uso comercial para conseguir la devolución del IVA.

Además, tenían que cumplir con otro requisito: que el viaje inaugural hiciera escala en esta isla entre Reino Unido e Irlanda. Sobre el papel, esa escala se hizo. “Supondrá una pequeña escala inferior a dos horas”, explicaba por escrito el bufete Appleby sobre la estrategia a seguir. Aunque no se sabe si aterrizó o no, lo que sí es cierto es que consiguió, gracias a esta artimaña financiera, la devolución del IVA correspondiente por importe de 3,3 millones de libras, casi 4 millones de euros.

Daniel Maté

Este donostiarra de 56 años, licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Deusto, casado y con dos hijos, es actualmente la décima fortuna de España con un patrimonio estimado de 2.000 millones de euros. Toda su fortuna afloró cuando la multinacional de materias primas Glencore, domiciliada en Suiza y que entre otras empresas es la dueña de Asturiana del Zinc, salió a bolsa en el año 2011. Maté controla un 3,15% de Glencore y es el director de toda la división de Zinc. Esta multinacional posee distintas minas en países africanos y, ahora, se le tacha de haber utilizado, presuntamente, empresas tapadera en paraísos fiscales para controlarlas y realizar, entre otras, operaciones de financiación y traspaso. Maté reside hoy en día en el exclusivo Canton Schwyz, en Suiza.

Justin Trudeau

El mediático primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha visto salpicado por la relación con paraísos ‘offshore’ del recaudador de su campaña presidencial, Stephen Bronfman. Aunque se desconoce si Trudeau conocía las estrategias de ingeniería financiera de su amigo, destinadas a evadir impuestos, lo que sí queda claro es que sin el papel de Bronfman no habría conseguido los fondos necesarios para las elecciones en las que consiguió la mayoría absoluta que le llevó al poder.

Noor de Jordania

Noor al-Hussein, la que fuera reina consorte de Jordania al ser mujer del desaparecido rey Hussein, es la beneficiaria de dos ‘trusts’ situados en el paraíso fiscal de Jersey, en las Islas del Canal. Uno de ellos, valorado en 40 millones de euros, se creó para proteger su vivienda en Londres además de, supuestamente, para pagar menos impuestos de su herencia (algo que todavía no está probado). La segunda sociedad gestora tapadera, también domiciliada en Jersey, tenía al cierre de 2015 unos activos que superaron los 17 millones de euros.

