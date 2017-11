Sara Carbonero: "No concibo vivir separada de mi familia"

16 nov 2017

Sara Carbonero está de vuelta en Madrid. Pero solo para presentar su tercera colección con la firma de joyas Agatha y la novedad es que esta vez la colección tiene toques 'vintage para hacer' «joyas eternas que nos recuerden momentos bonitos».

A pesar de publicitar sus diseños, lo único que suele lucir es la alianza de casada y algún detalle discreto. aunque guarda cosas de su familia. La nostalgia ha sido una de sus musas, pero no lo relaciona con la tristeza. "Lógicamente hay cosas que echo de menos y es de esa nostalgia de la que hablo", contó en la presentación.

En casa hemos optado por no hablar ni hacer planes porque no merece la pena"

Perfectamante habituada a su vida en Oporto, donde acaban de cambiarse de casa, reconoce que la gente allí es muy tranquila y prudente y que la vida con sus hijos ha sido muy fácil además de reconocer su pasión por los fados. En cuanto a su futuro, aunque es el último año de contrato de Íker Casillas con el Oporto, asegura que no sabe qué pasará a medio plazo.

"Quiero lo mejor para Íker. Si el está contento todos estamos felices pero insisto que no tengo ni idea, porque en el futbol todo es posible. Soy de las que busco el lado bueno de todo y por eso cualquier destino tendrá sus ventajas. En casa hemos optado por no hablar ni hacer planes porque no merece la pena. Hasta que sepamos que va a pasar lo mejor es no pensar mucho en ello", sentenciaba.

