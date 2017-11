China deniega la entrada en el país a Katy Perry

18 nov 2017

Katy Perry no podrá entrar en China. La cantante estadounidense había solicitado el visado para poder participar en el desfile de moda de Victoria's Secret, que tendrá lugar a finales de mes. Sin embargo, la organización del evento deberá buscar a otro cantante que amenice la pasarela, porque a Perry le han denegado la visa.

A pesar de enviar una carta asegurando que cumpliría las leyes y regulaciones chinas durante su estancia en el país, las autoridades del país asiático no han dado su consentimiento para que la cantante pueda acceder y los motivos pueden ser por su comportamiento en una actuación años atrás.

The New York Post ha confirmado que la razón de que a Katy Perry le hayan denegado el visado puede ser porque en 2015 la cantante ofreció un concierto en la ciudad de Taipei, capital de Taiwan, en la que se enfundó un vestido con un estampado de girasoles, la flor que simboliza las ganas de un sector de la población por independizarse.

Fuentes del evento aseguran que "Cada vez que un artista solicita la entrada en el país para actuar, las autoridades revisan videos, publicaciones en las redes sociales y recortes de prensa para comprobar que no hayan hecho nada ofensivo para el país o que su espectáculo no contenga mensajes subversivos". Creen que la indumentaria de Perry en aquel concierto de 2015, así como que ondeara la bandera Taiwanesa, que no es reconocida por el estado chino, ha podido ser la causa de que le hayan denegado la entrada en el país.

Perry no es la única en esta situación, la modelo Gigi Hadid ha recibido también la negativa de las autoridades chinas para acceder al país y, por tanto, para participar en el desfile más popular de ropa íntima.

Rápidamente, los organizadores del desfile han buscado a otro artista que se suba a la pasarela para poner música al evento y parece ser que Harry Styles ha sido el elegido.

