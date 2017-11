Almudena Cid: "El que dona quiere saber dónde va su dinero"

19 nov 2017

Hay personas ligadas a movimientos solidarios muy concretos. Hay otras que colaboran con infinidad de ONG. Almudena Cid pertenece a este segundo grupo, por eso cuando le propuse vernos para realizar esta entrevista pensé que no iba a saber qué iniciativa escoger…

Me equivoqué, porque tuvo clarísimo desde el minuto uno que había una causa que merecía todo su apoyo y energía: Despechadas.

Corazón ¿Por qué?

Almudena Cid Porque a las personas que somos conocidas o referentes en el deporte o en la televisión nos llegan muchas propuestas para colaborar con distintas fundaciones. A veces, es simplemente un apoyo en Twitter, una aparición en un calendario… Haciendo eso siento que ayudo, pero no me satisface del todo, porque es algo puntual, no es un vínculo. Llevo años intentando encontrar con qué Fundación poder trabajar de una forma concienciada, volcándome más… y me ha costado porque he apoyado varias con las que me he llevado alguna desilusión. No digo que pase con todas, porque comprendo que llevar una ONG debe ser algo complejo, pero mi sensación era que me sentía vacía, incluso después de haber colaborado.

C. ¿Cómo entra en contacto con estas mujeres 'despechadas'?

A.C. Estuve a punto de colaborar en un proyecto del que me bajé porque no me gustaron algunas cosas, pero allí conocí a una chica, Cova, que había pasado por un cáncer de mama y le habían extirpado un pecho, de ahí lo de 'despechada'. Me encantó conocerla, me habló de su asociación y me contó lo que hacía.

C. Y fue un flechazo...

A.C. Total. Lo que me enamoró del proyecto es que no es ayuda a la investigación, sino a las consecuencias de haber padecido un cáncer de mama. Cuando tienes un tumor, te lo quitan, te dan la quimioterapia, te curan, sigues con tu vida, pero la soledad de después es tremenda. Hay una serie de secuelas que se desconocen y no se abordan. Por eso, en Despechadas están enfocadas a hacer talleres informativos sobre infinidad de temas: por ejemplo, cómo volver a integrarte en la sociedad laboral tras un cáncer, cómo enfocar la entrevista de trabajo... Ayudan a afrontarlo desde un lugar distinto y a pensar: yo he pasado por esto, pero ¿qué tengo que no tienen otros?, ¿qué tengo yo que ofrecer?

C. Son talleres muy concretos, muy prácticos...

A.C. Para que vean que tienen una situación común, que no están solas. Me recuerda mucho al deportista cuando se retira, por eso he empatizado tanto. En el ‘durante’ todo va bien: te ayudan, sacas tu carrera adelante… pero ¿y después? Lo que me gusta de esta asociación es que en cuanto recaudan un dinero, se destina a un curso formativo concreto, el último fue un taller para tratar la sexualidad después del cáncer.

Me quise desvincular de la gimnasia rítmica, pero me ha dado tanto que no me lo puedo quedar para mí"

C. Hay quienes piensan que una mujer, tras haber sufrido una mastectomía, necesita una reconstrucción de mama solo por estética, pero la reconstrucción es necesaria para recuperar algo mucho más importante: su integridad como mujer, su autoestima...

A.C. Así surge 'la guinda del pastel', porque no verte tu pezón es sentir que te han quitado algo. Es lo que me enamoró de esta asociación, ver cómo hacían las cosas y los proyectos que emprendían. Cova quería, con el dinero recaudado, reconstruir a todas las mujeres 'despechadas' que se pudiera su pezón en 3-D. Para ello necesitaban a un tatuador de Baltimore, que tiene una técnica y una tinta especiales. Hicieron un crowfunding con un vídeo donde te iban contando los pasos que iban a dar con el dinero recaudado. Para la gente que dona es importante ver en qué se va a destinar su dinero. Al tatuador no pudieron traerle a España, pero lo que hicieron fue llevar a las chicas a Baltimore y formar a tatuadores españoles para que aprendieran la técnica de 3-D. Con esto, la mujer cuando se mira al espejo, puede verse sus dos pezones, así hay una parte visual de sí misma que no le rompe tanto en su día a día.

C. La importancia del después...

A.C. Por eso te decía que conecta tanto con el ‘después’ del deportista, porque importa mucho qué recuperas de tu experiencia para reconducirla y reciclarla en tu nueva vida y de la experiencia de haber pasado un cáncer ¡hay tanto que recuperar!... porque han pasado por situaciones de superación y de valentía, constantemente diciéndose a si mismas: "Yo puedo, yo puedo". Deben coger esa esencia que crearon para superar la enfermedad y llevarla a su nueva vida.

C. De una situación así se sale más fuerte y con más herramientas para pelear en la vida.

A.C. Siendo conscientes siempre de que hay unas secuelas.

C. Además, actualmente la lista de espera para la reconstrucción de pecho varía según las Comunidades Autónomas, pero estamos hablando de entre seis meses y cinco años

A.C. El planteamiento de esta asociación es ir cubriendo esas carencias. Por ejemplo, se podría abordar el tema con una charla sobre qué hacer para que ese proceso no sea tan desesperante. Cova me enamoró por sus principios y coherencia porque hay un boom con los temas de ayudas a la mujer, pero cuando desarrollas un proyecto en este sentido, ¿qué le queda realmente a la mujer? ¿Qué es lo real y tangible? Aquí, todo va a donde tiene que ir.

C. Y, tras haber encontrado una asociación con la que se siente tan identificada, ¿cuál es su papel?

A.C. Tratar de darle toda la visibilidad que pueda. Si hay alguna campaña, ser la primera en prestar mi imagen. Va a presentarse próximamente el documental La guinda del pastel, pues ahí estaré, si necesitan ayuda para moverlo en redes. Con ellas he encontrado 'mi causa'.

En el futuro me veo como actriz, pero están surgiendo proyectos muy chulos en torno a los cuentos"

C. También da apoyo económico…

A.C. Es que hay veces que me pagan por un post en instagram y siento que ese dinero no me pertenece, no me ha supuesto nada y puedo reconducirlo a alguien que lo va a saber aprovechar.

C. Alguna vez habrá oído eso de: 'la solidaridad hay que vivirla en familia'… En su caso, ¿la solidaridad la vive en pareja?

A.C. Aprendo mucho de Christian, porque es una persona muy comprometida, pero también ha pasado por momentos difíciles. Hubo una situación que nos desbordó a toda la familia. Pones distancia, pero duele cuando alguien es solidario y le tachan de lo contrario… Uno no debe dudar de lo que es. Yo he aprendido de él por cómo lo ha gestionado. Estamos expuestos y nos gusta ser libres, uno no puede estar dando explicaciones de lo que hace… vive y procura ser coherente y solidario.

C. ¿A qué no puede decir no Almudena Cid?

A.C. Con la gimnasia rítmica estoy pillada. Hubo un momento en el que me quise desvincular, pero me ha dado tanto que siento que no me lo puedo quedar para mí.

C. Para quienes no conozcan a Almudena, he de decirles que su cabeza no para de maquinar, por eso le pregunto: hoy, ¿qué proyectos tiene?

A.C. (Risas) Después de escribir nueve cuentos basados en mi vida deportiva y una trilogía de superheroínas, voy a retomar los cuentos. Hasta ahora la protagonista era una gimnasta que soñaba con ser olímpica y ahora esa gimnasta con lo que sueña es con hacer historia.

C. ¿Y la interpretación?

A.C. Sigo haciendo castings. Hay alguna propuesta que aun no puedo contar, pero sigo avanzando en este mundo. Teniendo en cuenta lo inestable que es, intento mantener proyectos propios que me permitan aparcarlos, de vez en cuando, para abordar algún trabajo de interpretación.

C. ¿Y si le pregunto mañana?

A.C. (Risas) En el futuro me veo como actriz, pero es verdad que están surgiendo proyectos muy chulos en torno a los cuentos. Están cogiendo una dimensión que hasta me asusta. Yo quería que Olimpia, la protagonista, dejara un legado que ya está en los cuentos, pero que eso cobre vida de otra forma va más allá de mis expectativas.

