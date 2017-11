Gwyneth Paltrow se compromete con el productor Brad Falchuk

23 nov 2017

La actriz Gwyneth Paltrow (45) acaba de comprometerse con el productor de televisión Brad Falchuk (46), tras de tres años de relación.

El romance entre la actriz y el productor comenzó durante el rodaje de 'Glee' en 2014. Un año después ambos hacían público su noviazgo, coincidiendo con el estreno de 'Scream Queens'.

Desde entonces han preferido mantener una relación discreta, tranquila y ajena a los medios. Ya que nunca se han dejado ver juntos en la alfombra roja y las fotos de los dos juntos en las redes sociales son poco frecuentes.

En una de estas publicaciones Falchuk aprovechaba para dedicarle a su chica una instantanea en la que le escribía: "This is the most beautiful woman of all time and today is her birthday", "Esta es la mujer más bella de todos los tiempos y hoy es su cumpleaños" (en español).

This is the most beautiful woman of all time and today is her birthday. We are all so lucky that she came into the world (but no one is luckier than me). Happy Birthday, Love. PS - this is pretty much the most #Gwyneth pic I could find - it has pizza, red wine, her phone and that fucking perfect smile. Una publicación compartida de @bradfalchuk el 27 de Sep de 2017 a la(s) 11:33 PDT

Según ha afirmado la revista 'Us Weekly', la pareja podría llevar planteando su boda desde hace un año. Una fuente del medio aseguraba que: "Ambos sabían que sucedería, pero no era algo prioritario para ninguno porque los dos habían pasado por un matrimonio largo anteriormente, por lo que no ha habido prisa".

Y es que efectivamente esta no sería la primera boda para Gwyneth ni para Falchuk. Chris Martin, fue marido de la actriz durante once largos años, hasta su ruptura en 2014. Ambos comparten dos hijos en común: Apple y Moses.

Por su parte, Falchuk estuvo casado con la también productora Suzanne Bukinik, de la que se divorció en 2013 y con la que ha tenido dos hijos, Isabella y Brody.

