El polémico mensaje de Tamara Gorro por el que ha recibido críticas

23 nov 2017

Los seguidores de Tamara Gorro están viviendo con todo lujo de detalles su embarazo gracias a las publicaciones que realiza en su cuenta de Instagram. Así, en el último mes, fueron testigos de su ingreso hospitalario y posterior alta.

Si en aquella ocasión recibió el cariño de sus seguidores, ahora los 'instagramers' se han cebado con ella por un mensaje en el que insta a las mujeres embarazadas a que no se priven durante el periodo de gestación de nada que les apetezca comer.

"Soy una persona que le encanta tener una alimentación sana y hacer mucho deporte. Sin embargo estos ocho meses mi cuerpo pedía otro tipo de comida el cual no estaba acostumbrada y tengo que decir, que he disfrutado muchísimo. Respeto al 100% las mujeres embarazadas que se privan de comer cualquier cosa que las haga coger peso. Pero si de algo sirve mi opinión, os diría lo siguiente: Comer lo que os apetezca, sin miedo a nada. Los kilos se pierden, pero la felicidad NUNCA podemos dejarla escapar. (Sin olvidar los alimentos fundamentales para el bebé)", es el mensaje que ha desatado la polémica.

Tamara ha tenido que leer comentarios desde que lo importante es la salud y no engordar o no o que el cuidado de la alimentación es para que el bebé se desarrolle de manera correcta.

Y, a ella, no le ha quedado más remedio que dar una respuesta y aclarar sus palabras: "Evidentemente no desayuno, como y ceno eso. Me refiero a que de por sí en un embarazo se coge peso y hay mucha gente que se corta a la hora de comerse un dulce por miedo a engordar más, y ahí está el error. Un dulce si apetece hay que comerlo pero no abusar"

La interpretación es uno de los grandes males de las redes sociales...

