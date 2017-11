Vuelven los Windsor

27 nov 2017

El 8 de diciembre regresa a Netflix la casa Windsor. La segunda temporada de 'The Crown' vuelve a tener a Claire Foy como Isabel II, que ha visto la serie por recomendación de sus nietos (al menos habrán aprendido algo). En la tercera y cuarta temporadas, a la monarca británica ya la interpretará Olivia Colman (‘Broadchurch’), que es una actriz mayor, porque la reina, aunque parezca inmortal, se hace mayor también. 'The Crown', cuyo responsable es Peter Morgan ('La reina'), resulta una serie tan ligera como didáctica.

Desasna a la vez que entretiene. Convencional pero notable. Y para todos los públicos. El dinero (10 millones de libras por episodio) está muy bien empleado. La segunda temporada empieza con las Fuerzas Armadas británicas librando una guerra ilegal en Egipto y acaba con la caída de su tercer primer ministro, Harold McMillan. O sea, que habrá ‘caso Profumo’. Espero.

La manipuladora tía Hankie

Portada del libro 'Los fabulosos Frank'. pinit

Te puede tocar la 'La tía Mame' que novela Patrick Dennis, una excéntrica encantadora (quienes no hayan leído la novela, se acordarán de la película de Rosalind Russell). O te puede tocar la tía de Michael Frank, que es excéntrica pero también manipuladora. Tiene a toda la familia sometida a sus designios. En 'Los fabulosos Frank' (Alianza) se cuenta la historia real de los guionistas sin hijos Hankie Frank Jr e Irving Ravetch, escritores de 'Con él llegó el escándalo', 'Hud', 'El ruido y la furia' o 'Norma Rae'. Hankie es hermana del padre de Michael Frank (el autor) e Irving es hermano de su madre.

Las dos familias viven a poca distancia en Los Ángeles. Hankie aleja a Michael de la suya y se ocupa de su educación. Le dice lo que tiene que leer, ver o escuchar. Proust, sí; Zola, no; Matisse, sí; Pollock, no; Fred Astaire, sí; Ginger Rogers, no. Toda la música después de Brahms era cacofonía. "No quieres ser normal, ¿verdad cariño? Encajar es la muerte en vida", le decía Hankie. Ella empezó siendo un personaje mágico para acabar oscureciéndose. Pero hay matices en medio.

Antes su vida era civilizada

Escena de la serie 'Apple tree yard'. pinit

De las nuevas series, quizá 'Apple Tree Yard', de la BBC, sea la más destacable. Una prestigiosa científica casada y con dos hijos manda su vida a tomar por saco por una atracción sexual ("Antes de conocerte, mi vida era civilizada"). La miniserie está protagonizada por Emily Watson, que exhibe talento a la hora de encarnar una mujer racional que sucumbe a la pasión con un desconocido (el señor X) al que da vida Ben Chaplin.

Basada en la novela homónima de Louise Doughty, vemos cómo la protagonista va a juicio por asesinato. Y luego volvemos atrás. Hay dos focos: lo que la lleva a juicio y los cambios que ella va experimentando. Una serie que atrapa, aunque no sea muy cómoda de ver. Una producción de cuatro capítulos que en España emiten AMC y Sundance TV.

Espías de verdad

Portada del libro 'Conspiración'. pinit

El periodista británico Luke Harding cuenta en 'Conspiración' (Debate) las relaciones de la Administración de Trump con Moscú y el tinglado político puesto en marcha por Rusia desde hace décadas para desestabilizar la democracia estadounidense (ahora sabemos que otras también). 'Conspiración', subtitulado 'Cómo Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones', es, según su autor, "una operación clásica de manual de la KGB… Estamos ante la mejor operación de espionaje ruso de la historia".

En julio de 1987, Trump visita Rusia por primera vez, invitado por el Gobierno soviético. En enero de 2017, un dosier expone que el Kremlin ha estado "cultivando, apoyando y ayudando" a Trump durante años y que tienen información comprometedora sobre su persona. Trump responde en Twitter : "Fake news". La historia puede ser más apasionante que cualquier ficción.

