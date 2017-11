28 nov 2017 José de santiago

Lo anunció en las redes sociales con gran pena. Irene Villa se confesaba antes sus seguidores informando de que había sufrido un embarazo ectópico. O lo que es lo mismo, que había perdido un bebé. Además, señalaba que se había enterado allí, en el hospital.

El pasado lunes, conocíamos que ya descansaba en casa, junto a su marido, Juan Pablo Lauro, y sus tres hijos. Irene se está recuperando y cuenta a 'Corazón' cómo se encuentra y cómo está tratando de superar esta nueva prueba que le pone la vida.

Me dijeron que llevaba algo más de dos meses de embarazo"

"Me dijeron que llevaba algo más de dos meses de embarazo, y que se había complicado porque era ectópico, y peligraba mi estado de salud. Empecé a sangrar y decidieron operarme de urgencia para preservar mi salud. Me quitaron las trompas y, dentro de lo malo, todo salió bien, gracias a Dios", revela con tranquilidad.

"Por un lado me siento desolada, pero, por otro, había que priorizar mi salud. Ha sido un palo muy grande, pero no era un primer embarazo, tengo tres hijos varones en casa y un marido que son mi mayor apoyo.. Me miman continuamente", nos confiesa justo antes de qu eintervenga él, Juan Pablo.

"He vivido estos días con mucha preocupación por la salud de Irene. Han sido momentos muy delicados y difíciles. Ahora le esperan unos días de descanso…", comienza el esposao de la periodista y escritora.

"Afortunadamente, mi mujer está muy bien y la operación salió perfecta. Sangraba mucho y era la única opción… Un niño siempre te llena la vida, pero tenemos la suerte de ser padres de tres hijos, y estar con ellos es una bendición", conluye.

