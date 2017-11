28 nov 2017

Calle Alcalá 174. Madrid. En este lugar ha vivido los últimos años la fiel secretaria de Isabel Pantoja. Corazón ha querido saber cómo era María Navarro en la intimidad, con sus vecinos y en su barrio. Y hay unanimidad en los testimonios y claridad en las palabras. «Echamos mucho de menos a María. Era una vecina muy cariñosa y siempre estaba muy pendiente de nosotros», nos explicaba un vecino.

Hace dos años María Navarro abandonaba para siempre su domicilio de los últimos 13 años. La fiel amiga de Pantoja dejaba la calle Alcalá para instalarse en un lugar donde la falta de memoria es la protagonista. María Navarro ya vive en la calle del olvido. Según ha podido saber Corazón, Navarro está muy bien asistida en una clínica, para vivir lo más cómodamente posible los últimos años de su vida.

Durante un tiempo, el piso de esta vía madrileña permaneció cerrado. Unos meses después, se puso a la venta. En esa segunda planta de este edificio ya habitan los compradores del piso de María Navarro. Tanto ella como su hija, Lola, eran conocedoras de que María abandonaba su domicilio para no volver nunca más. «María y su familia siempre fueron muy amables. Recuerdo el día que Navarro se preocupó por mí porque estaba muy triste. Aquella tarde me acababan de despedir de mi trabajo después de muchos años. Al verme María me lo notó y se lo conté. Inmediatamente, me dijo que la tenía para lo que necesitase», explicaba un vecino.

Una gran persona

La portera del edificio aseguraba: «A María se la echa mucho de menos. Muchísimo. Era una gran persona. Pero no voy a decir nada más». Queda patente el cariño que los vecinos le tenían a la mujer que guardará para siempre muchos secretos de la tonadillera más popular.

Amabilidad versus distancia. Las dos caras de la misma moneda.

La imagen que hemos descubierto de María Navarro nada tiene que ver con la de la secretaria de Pantoja. Amabilidad versus distancia. Las dos caras de la misma moneda. Quizá María Navarro hizo el mejor papel de su vida con Isabel Pantoja. No hay que olvidar que Navarro estuvo casada con Nicolás Dueñas, y algo le tuvo que enseñar este gran maestro de la interpretación teatral.

Su ángel de la guarda

Su hija, la actriz Lola dDueñas, está muy pendiente de que su madre tenga todos los cuidados que necesita. pinit

Un adiós silencioso

"Nadie sabe dónde está María. Nos gustaría visitarla pero no tenemos la dirección de su residencia. Estaríamos encantados de acompañarla alguna tarde", nos explicaba otra de las vecinas. María Navarro no se despidió de ellos antes de partir. Se fue en silencio. Quizá fue la forma de preservar el final de la vida de una mujer que supo siempre proteger a su jefa. María fue la sombra de Isabel. La Pantoja nunca se vio desprotegida porque contó con el mejor escudo posible. Ahora es María quien necesita protección.

En este momento, a Isabel Pantoja no se la espera. Pero María no espera nada de la tonadillera. Navarro está con los suyos, arropada por su hija, Lola, y por su nieto, hijo de su hija Ana. El fallecimiento de esta hija, en febrero de 2016, fue el golpe más duro para María Navarro. Ahí comenzó el declive de la armadura más valiosa que jamás pudo tener Isabel Pantoja.

Seguro que también te interesa...

Isabel Pantoja presenta la serie basada en su vida

Así rentabiliza Isabel Pantoja su vida