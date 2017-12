Los dardos envenenados de Belén Esteban en su paso por 'GH Revolution'

4 dic 2017

Guerra abierta entre Miriam y Belén Esteban tras ir a Gran Hermano a encender las luces de Navidad. Durante su paso por la casa de Gran Hermano Revolution Belén aconsejaba a Pilar quererse más a sí misma y luego recordaba a Hugo el famoso dicho de "mejor solo que mal acompañado". ¿Resultado? Pilar agradecida del comentario así como su amigo Gabaldón, pero con una Miriam muy enfadada.

La finalista gallega criticaba a la invitada: "Ella, en primer lugar, no tendría que haber dicho nada, solo cumplir su papel profesionalmente". Pero la concursante no acababa ahí y añadía: "Que venga, precisamente, Belén Esteban a decirme de comerse el mundo, si es la persona que más piensa que se come el mundo que cualquier otra persona" sentenciaba en el confesionario.

Voy a encender las luces y a encenderte a ti. ¡¿Vale?!"

Cuando Belén terminaba de ver las confesiones de la finalista de 'GH Revolution' Belén respondía tajante a la concursante aprovechando la emisión de este domingo: "Ella dice que los cantantes entran a la casa y no dan información, pero yo voy allí a hacer algo... Voy a encender las luces y a encenderte a ti. ¿Vale?".

