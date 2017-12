Alba Carrillo, sobre la demanda de Fonsi Nieto: "Vamos a perder los dos"

5 dic 2017

Alba Carrillo se ha mostrado muy afectada y dolida al hablar en 'Sálvame' sobre la demanda interpuesta por su ex Fonsi Nieto, por la custodia del hijo de ambos. Una decisión que el expiloto de motociclismo tomó a raíz del reencuentro que tuvo Alba Carrillo con su hijo en la sala VIP, en 'Supervivientes'.

Una situación de la que no se arrepiente ya que ni se escuchó, ni se vio al niño; pero que asegura habría hecho de otra forma si hubiese sabido las consecuencias legales que tendría con Fonsi Nieto."Yo venía muy fuerte, descansada, con muchas ganas de plantearme las cosas de otra manera y no tengo opción, no tengo descanso", asegura.

Alba Carrillo visiblemente afectada en 'Sálvame'. pinit

Muy triste y visiblemente afectada, admitía que: "Estoy fuerte porque tengo la conciencia tranquila. Si lo que estamos debatiendo es cómo soy como madre, pues te digo que soy un diez. Si se lleva mal con mi madre, si yo le caigo mal, si no le gusta que trabaje en la tele me parece fenomenal, pero juzgarme como madre. Llegar a este punto cuando él sabe que es injusto es tremendo, la verdad", admitía Carrillo.

La modelo calificó la situación entre ella y Fonsi Nieto de "desagradable" y admitió su preocupación por lo que este proceso pudiese afectar a su hijo. "No es una situación agradable para nadie. Al final las personas adultas llevamos las cosas de otra manera, pero me da pena por la persona que tenemos en común. Cuando sea mayor no le gustará ver esto, porque al final van a salir cosas, y aunque sean de Fonsi, no me gustaría que salieran".

Alba Carrillo habla sobre la demanda de Fonsi Nieto en 'Sálvame'. pinit

Asegura que cuidar la buena relación con el padre de su hijo siempre le ha importado pero que a día de hoy le da igual. "Hemos perdido el vínculo que teníamos, la sensación de familia aunque estuviéramos separados y el hecho de poder estar juntos en un clima cordial con la persona más importante de nuestras vidas. Hemos perdido los dos", asegura la modelo.

Sobre las navidades Alba ha admitido que: "no se como se presentan". Lo que tiene claro es que sus familiares y amigos estarán con ella, al igual que su chico David Vallespín del que asegura "me está ayudando, así que de todo lo malo siempre se saca algo positivo, porque está demostrando cosas muy bonitas", concluye.

Seguro que también te interesa...

Los documentos que ha presentado Fonsi Nieto para ganarle la custodia de su hijo a Alba Carrillo

El mensaje de Feliciano López a Alba Carrillo

Alba Carrillo no está de humor tras la denuncia de Fonsi Nieto