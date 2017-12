5 dic 2017

Dentro de unas semanas, Felipe VI cumplirá 50 años. Con motivo de este aniversario, la periodista Almudena Martínez-Fornés, corresponsal del diario ABC en la Casa Real desde 2002, ha recogido en Felipe, un rey para la España de hoy (Ed. Espasa) las imágenes, anécdotas y momentos más destacados de esas cinco décadas de vida. Comenzando por una infancia que la autora define como "muy transparente" y que queda reflejada en muchas de las instantáneas que componen el libro que salió a la venta hace unos días.

Don Felipe tuvo una infancia muy pública, más aun teniendo en cuenta que durante sus primeros años ni tan siquiera era Príncipe. Quizá lo fue también por eso, porque en la época de Franco el sentimiento monárquico en España se había diluido. Y la Familia Real tuvo que construir un lazo afectivo entre la sociedad y ellos.

Portada del libro de Almudena Martínez-Fornés. pinit

Corazón. ¿Cree que el exilio afectó a la educación que recibió don Felipe?

Almudena Martínez-Fornés. Sí, y sobre todo a su formación y a su forma de ser, a su carácter. Él tenía a casi toda su familia en el exilio. Su madre lo había vivido, su padre había nacido en él, sus abuelos paternos estaban exiliados y su abuela materna también.

C. Siempre se ha dicho que es más parecido a su madre que a su padre.

A.M. Las personas que más cerca han estado de la Familia Real dicen que don Felipe a quien más se parece es al rey Pablo, el padre de doña Sofía. Tanto físicamente como en la forma de ser.

Don Juan Carlos sancionando la Constitución en 1978, junto a la Reina Sofía y a su hijo Felipe. pinit

C. Como figura institucional transmite la imagen de hombre serio, pero ¿cómo es con la gente cercana?

A.M. Creo que todo eso que vemos es cierto, pero además es una persona muy serena, reflexiva, analítica, que tiene su sentido del humor, que es completamente distinto al de don Juan Carlos. No es un Rey de prontos, ni de chistes fáciles, sino que es más analítico. Es una persona muy trabajadora y que tiene una gran vocación de Rey.

C. Dicen que no se parece a su padre, pero ¿qué tienen en común?

A.M. Lo que les une es esa cadena dinástica y el servicio a España. Don Juan Carlos disfrutó mucho siendo Rey y creo que don Felipe también, aunque hay momentos en los que es duro serlo, pero ambos tienen vocación de Rey.

C. Usted ha conocido a don Felipe como Príncipe y ahora como Rey. ¿En qué ha cambiado?

A.M. Físicamente ya se aprecia un cambio. Le han salido canas, algunas pequeñas arrugas, ha perdido un poco de peso, la carga de la responsabilidad se le nota físicamente. Y en su forma de comportarse está muy cauto. Evita romper el protocolo, que una anécdota o situación divertida le quite importancia al mensaje que quiere transmitir.

C. Como Príncipe sí que protagonizó alguna situación atípica. Como cuando contó él mismo a la prensa que había roto con Eva Sannum.

A.M. Es que eso no era tan anecdótico. Lo que ambos buscaron con esa decisión era poner fin a la polémica que había entonces sobre si Eva Sannun era o no la persona adecuada. Parecen cosas anecdóticas pero cuando se habla de una familia real, tiene una importancia. Sus consecuencias son institucionales.

C. Más adelante sorprendió con su decisión a la hora de casarse. ¿A los corresponsales de Casa Real les pilló de sorpresa el compromiso?

A.M. Nosotros ese verano ya sabíamos que don Felipe tenía una relación. Y sabíamos que era con una periodista. Nos decían que era de TVE, incluso llegamos a pensar que era Letizia Ortiz. Entonces una compañera de TVE que cubría la información de Familia Real se lo preguntó directamente. Y ella dijo que no, que le conocía y que eran amigos pero que no tenía ninguna relación con él. No acabábamos de creérnoslo, pero tampoco teníamos ninguna confirmación. La víspera del anuncio, con las filtraciones, sospechábamos que era ella.

Los juicios mediáticos de sus anteriores relaciones hicieron imposible que fueran a más"

C. Que lograran mantenerlo en secreto tanto tiempo es casi excepcional.

A.M. Fue por la experiencia de don Felipe con las dos relaciones serias que tuvo: Isabel Sartorius y la de Eva Sannun. En ambos casos hubo juicios mediáticos que hicieron imposible que esas relaciones fueran a más. En este caso se evitó ese debate.

C. Como corresponsal en Casa Real, ¿cuáles son los momentos que recuerda especialmente?

A.M. Hemos tenido momentos extremos. Cubrir el 11 M fue duro. Recorrimos los hospitales con la Reina y los entonces Príncipes, y doña Sofía y doña Letizia salieron llorando. También fue duro el funeral por las víctimas del Jack. En otro sentido, el momento más importante de la vida del Rey fue el día de su proclamación. Fue como la culminación de toda una vida. Y poder compartir ese día con él fue un momento histórico.

Seguro que también te interesa...

La asignatura pendiente de la Princesa Leonor

La Reina saca las grandes joyas de Palacio

Asturias seguirá esperando a su princesa