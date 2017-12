Hallan muerta a la actriz porno August Ames

7 dic 2017

Mercedes Grabowski (23), más conocida como August Ames dentro de la industria del cine porno, ha sido hallada muerta el pasado martes en su residencia de Camarillo, en California.

La actriz canadiense tenía una extensa y prometedora carrera a sus espaldas, con más de 270 películas para adultos protagonizadas y con dos premios AVN considerados como los Oscar del porno.

El los últimos días Grabowski se había visto envuelta en una fuerte polémica, por negarse a rodar una de sus películas con un actor que había hecho porno gay. Una polémica que saltaba además tras las declaraciones de la actriz en las que alegaba que no grabaría con el "por seguridad".

"No es homofobia. La mayoría de chicas no graban con hombres que han hecho porno gay por seguridad. Así es como lo hago yo. No quiero poner mi cuerpo en riesgo, no conozco lo que ellos hacen en sus vidas privadas", explicaba hace unos días en las redes la actriz.

Unas declaraciones que hicieron estallar a los internautas, los cuales la acusaron de homófoba y se dedicaron a hacer bullying a Grabowski de forma constante. La actriz se defendía de las acusaciones alegando amar a la comunidad gay y asegurando que en su decisión no había intenciones maliciosas. En su último mensaje de Twitter la actriz escribía un escueto "jódanse".

my eyelashes weigh more than I do Una publicación compartida de August Ames (@msmaplefever) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 10:47 PST

Aún se desconocen las causas de su muerte pero muchos de sus compañeros y figuras del cine aseguran que podría haberse suicidado a causa del bullying que sufría constantemente en las redes.

Por su parte, su marido y director de cine Kevin Moore, derrotado por la pérdida ha asegurado a 'The Sun' que su mujer "fue la persona más amable que he conocido y significaba todo para mi". Un momento muy duro para el que pide respeto para la figura de su mujer fallecida.