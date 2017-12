Dafne Fernández sufrió el acoso de un fan

14 dic 2017

Este miércoles, Dafne Fernández se sumó a la nueva entrega de 'Mi casa es la tuya', el programa que conduce Bertín Osborne en Telecinco, donde confesó uno de los peores momentos que ha vivido. El espacio del cantante invitó a parte del elenco de 'Perfectos Desconocidos', la nueva cinta que la actriz protagoniza con Ernesto Alterio y Pepón Nieto.

En el momento en el que el grupo de invitados se encontraba preparando la comida que posteriormente iban a degustar, Dafne tomó la palabra para confesar el miedo que sintió cuando un admirador descubrió dónde vivía a incluso se presentó en la puerta de su casa.

"Una vez salí de casa y en el felpudo tenía regalitos de un fan, loco, evidentemente. Ahí me empecé a asustar", explicó mientras confesaba los peligros de las redes sociales. "No puse nada en mi casa. De los alrededores... La cuestión es que no sé cómo pero sabía dónde estaba mi casa y mi piso y... mi felpudo. Hay que tener muchísimo cuidado", avisó.

Por suerte, la cosa no fue a más, pero la actriz vivió un auténtivo calvario atemorizada por el acoso de este seguidor.

