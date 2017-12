Alfred y Amaia, de 'OT' fichan por Neox

25 dic 2017

La fama cuesta. Y no solo se paga con sudor, se paga también con mucho humor. En España no eres nadie hasta que se te parodia. Alfred y Amaia han conseguido algo insospechado: convertirse en pasto de imitación sin que haya terminado su paso por el concurso de ‘Operación Triunfo’, saltando de La 1 de TVE a Neox, de Atresmedia, gracias a ‘HomoZapping’. Y no se van solos: los Javis, pareja revelación del cine y la ‘tele’ les acompañan junto a Silvia Abril, José Corbacho y Edu Soto, entre otros. “Buah, qué horror”, “Me gusta ver los aspersores” y otras frases ya míticas de Amaia serán protagonistas de este especial que se emitirá en la noche del 30 de diciembre antes de las ya consagradas preuvas. No sabemos si durante la cena de Nochevieja de Ana Pastor (Mónica Pérez) y Antonio García Ferreras (Raúl Pérez) conoceremos a su ‘baby sitter’, una creación del Gran Wyoming que merece cobrar vida fuera (o dentro) de ‘El Intermedio’. Los misterios locos de ‘Cuarto Milenio’, las citas más absurdas de ‘First Dates’ o los conflictos entre ‘hombres, mujeres y vicecersos’ alimentarán las últimas risas catódicas del año.

Concierto de Año Nuevo en 'Tu cara me suena'

Silvia Abril durante una actuación. pinit

La nostalgia sigue pegando fuerte. Y más en fechas tan señaladas. Antena 3 se sube al carro de los reencuentros llevando a ‘Tu cara me suena’ algunas de las figuras que arrasaron en ediciones anteriores. La excusa, el especial Concierto de Año Nuevo con el que la cadena engalana su ‘prime time’ del 1 de enero. Ana Morgade, Silvia Abril, José Corbacho, Secun de la Rosa, Olga Hueso, Llum Barrera y Santiago Segura se meterán en la piel de las estrellas más fulgurantes del panorama musical. Se apunta a la fiesta un nuevo invitado, David Fernández, que le ha cogido gusto al ‘show’ tras su colaboración con David Amor. Lolita, Ángel Llàcer, Chenoa y Carlos Latre prometen arrancar el 2018 con más ganas que nunca. ‘TCMS’ funcionó como un tiro el año pasado, todo apunta a que este segundo concierto repetirá el éxito.

Tarde de zombis de cuatro

Flo, Dani y Lara, presentadores del programa de cuatro. pinit

Las tardes de Cuatro están muertas, pero sobreviven en la programación como zombis. El humor de ‘Dani & Flo’ ha quedado para sus amiguetes. Literalmente. Con un 1,6% y bajando hacia el cero técnico. Una pena. Los otrora ‘tontacos’ no han podido, o sabido, reciclarse hacia un entretenimiento más viral, más conectado a lo que se vive en las redes, retroalimentándose de ‘gifs’, memes y otras variedades de un humor vivo que ha convertido al espectador en un agente activo de la creación de contenidos.

Por si fuera poco, el horario no ha acompañado, llevando al programa a una triste agonía de la mano de Nuria Roca, que no da una en los últimos tiempos, y su ‘Singles XD’, un cóctel barato de ‘MYHYV+Supershore+GH+FirstDates’, que nació muerto. La segunda cadena de Mediaset lleva una larga temporada sumida en una profunda crisis de identidad, que contrasta con la energía y personalidad de La Sexta, con su nueva vocación de cadena política con tintes progresistas. Cuatro necesita repensar sus tardes. Y todo en general, pues del erial de su programación solo destacan algunos oasis de audiencia.

