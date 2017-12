LlegÃ³ el 25 al calendario navideÃ±o de las Kardashian y... Â¿dÃ³nde estÃ¡ Kylie?

26 dic 2017

Llegó el 25 de Diciembre y los fans del clan Kardashian se soprenden con la última publicación de su original felicitación navideña. Como ya os comentamos hace una semana, la familia ha optado por una sesión de fotos en donde podemos ver a toda la familia vestida de blanco y vaqueros para felicitar con un estilo minimalista y limpio la Navidad.

El encargado de plasmar estas estampas familiares no podía ser otro que el director del polémico videoclip 'Famous' de Kanye West pero ahí no se quedaba la peculiaridad de este calendario pues al llegar el 24 y 25, Kim se encargaba de subir las fotografías de toda la familia donde faltaban Kanye West aunque ya aparecía en otra publicación anterior, pero hay otra ausente.

Kylie Jenner no ha aparecido en ninguna de las 25 publicaciones (no sabremos si habrá más). Muchos esperaban ansiosos la foto final para ver si Kylie estaba embarazada o no, aunque no fuese a resolver nada ya que Khloe confirmaba su embarazo la semana pasada y en el calendario navideño no se puede percibir su embarazo por lo que la sesión sería de una fecha posterior a la que pensábamos.

DAY 25 MERRY CHRISTMAS Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 25, 2017 at 4:47 PST

Kylie por su parte no se ha pronunciado sobre la razón por la que no sale en el calendario, tan sólo se ha limitado a compartir su portada de la revista LOVE donde es entrevistada por su madre Kris y su hermana Kendall se encuentra detrás de la cámara por lo que entendemos que no están pasando por discusiones familiares que habrían podido causar la ausencia de la pequeña en el calendario de Kim.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el Dic 25, 2017 at 12:18 PST

