Katherine Heigl explica cómo fue su traumático parto

27 dic 2017

Katherine Heigl ha celebrado el primer cumplaños de su pequeño Joshua Bishop Kelley, Jr. recordando cómo fueron los instantes previos a su llegada. La actriz, que precisó un parto programado, explica con detalle cómo se sentía a medida que avanzaba el proceso y revela los problemas que tuvo el recién nacido.

Heigl vivió la llegada de su hijo en la fría sala de un quirófono. Su hijo, que llevaba semanas encajado de nalgas, no podía nacer por parto vaginal, por lo que los médicos preparon una cesárea progragamada para atender a la actriz. La mañana del día fijado, Katherine se sentía algo asustado al no saber qué iba a ocurrir a su llegada del hospital.

"Hace un año, a las 9 de la mañana, le pedí a mi marido Josh Kelley que me sacara esta foto para que pudiera recordar lo increíblemente embarazada que estaba antes de irnos al hospital para someterme a una cesárea programada a las 12 de la mañana", comienza. "Joshua Jr se había colocado de nalgas hacía un mes y no se había movido ni un centímetro una semana antes de su fecha de nacimiento, así que tomé la decisión de hacerme una cesárea y por esa estaba increíblemente nerviosa y asustada por esta época el año pasado".

La experiencia en un quirófano era nueva para Katherine Heigl, que relata con inquietud cómo se sentía instantes antes. "Nunca me había hospitalizado ni había tenido ningún tipo de cirugía, así que no sabía qué me esperaba".

La llegada del bebé

El pequeño Joshua no era capaz de respirar"

Con una segunda fotografía, Heigl se muestra antes de entrar al quirófano. "Intentaba parecer tranquila, calmada y relajada" y es entonces cuando los médicos comenzaron a intervenir. "Me atontaron con morfina y me abrieron. El doctor se las vio y se las deseo para sacarlo porque el niño estaba realmente encajado y no estaba preparado para abandonar el útero. Finalmente lograron hacerlo exactamente a las 12:33 de la tarde". Sin embargo, las cosas se complicaron para el pequeño Joshua que "no era capaz de respirar y tuvieron que trabajar rápido para suministrarle oxígeno y que sus pequeños pulmones comenzaran a trabajar solos".

Tras los nervios, el susto y las complicaciones, por fin el relato del parto de Joshua alcanza el final feliz. "Mi marido Josh estuvo a su lado todo el rato hasta que por fin el niño respiró. Ese día, mientras se me pasaba el efecto de la anestesia y por fin pude tener a mi pequeño en brazos, di las gracias al cielo por su respiración, su vida y por haberme hecho madre tres veces".

Joshua es todo y más de lo que podía esperar"

Un año después, Katherine hace balance con una fotografía final en la que el orgulloso padre sostiene al bebé recién nacido. "Y aquí estamos, un año después, y solo estas fotos me permiten recordar que el bruto de hijo que tengo una vez fue así de pequeño. Porque ahora son 12 kilos de gateo, volteretas, angustias, risas, gritos y maravillosa energía", asegura. El balance, después de una experiencia algo traumática, no podía ser más positivo. "Él es todo y más de lo que podía esperar y ha traído a mi familia incluso más amor, risas, abundancia, felicidad y sí, también cansancio y desesperación. Ha sido un año complicado pero no puedo estar más agradecida de haberlo tenido. ¡Feliz cumpleaños, pequeño hombre! Ojalá pueda hacer que este siguiente año pase más despacio".

