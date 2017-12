Mark Wahlberg, el actor que tuvo que pedir perdón al Papa

31 dic 2017 carlos gonzález

Poco le ha durado la alegría. En agosto, Mark Wahlberg sorprendía a todos y se convertía en el actor mejor pagado del mundo. ¿Más que Dwayne Johnson o Vin Diesel?, ¿más que Robert Downy Jr. o Chris Hemsworth? Sí, según la revista 'Forbes', que le atribuyó unos ingresos el año pasado de 68 millones de dólares.

Ahora, tanto dinero se le ha atragantado y no ha cumplido con las expectativas. Tras sus últimos batacazos en taquilla, Walhberg ha pasado a convertirse en el actor menos rentable de Hollywood: por cada dólar que le pagan, sus películas solo recaudan 4,40 dólares. Una auténtica ruina.

Y, sin embargo, casi parece un milagro que el actor haya llegado tan alto, e incluso que sobreviviera a su adolescencia. Con 13 años estaba enganchado a la cocaína y con 15 pisó por primera vez un juzgado por apedrear a dos grupos distintos de niños negros. Peor fue lo de los 16, cuando agredió a dos vietnamitas. Les golpeó con un palo hasta dejarles inconscientes. Walhberg esta vez acabó en la árcel, acusado de intento de asesinato. Pasó 45 días entre rejas gracias a que aun era menor de edad. "Tres de mis hermanos ya habían estado en prisión y mi hermana entraba y salía tantas veces que había perdido la cuenta. Por fin estaba ahí, encerrado con la clase de chicos que siempre había querido ser. Pero me di cuenta de que yo no quería eso en absoluto. Había acabado en el peor sitio que podía imaginar y no iba a volver nunca más", ha contado sobre esa época. Y dicho y hecho. El adolescente problemático empezó a enderazar su vida. Primero triunfó como rapero y después, como actor.

Perdón, perdón

Wahlberg se ha arrepentido públicamente por sus delitos del pasado y ha pedido perdón en reiteradas ocasiones. Aunque también ha tenido que disculparse por otros motivos. Como cuando el 11-S salvó la vida al no embarcar en uno de los vuelos secuentrados. LO malo fueron las declaraciones que hizo después: "Si yo hubiera estado en ese avión con mis hijos, no habría caído como lo hizo. Hubiera habido un montón de sangre el primera clase y yo habría terminado diciendo: 'No se preocupen, vamos a aterrizar de manera segura en alguna parte'". A los familiares de las víctimas la bravuconada no les hizo ninguna gracia.

Otro foco de tensión han sido sus creencias religiosas. El actor, católico ferviente, estabece en todos sus contratos que ha de tener los domingos libres para ir a misa y tiempo para dedicarle a sus cuatro hijos y a su mujer, la modelo Rhea Durham, con la que lleva desde 2001. Lástima que algunos de sus papele no fueran muy píos, como el de estrella del porno en 'Boogie Nights', la película que le lanzó a la fama. "Espero que Dios sea fan del cine y me perdone por algunas de las malas decisiones que tomé en el pasado y protagonizar esa pelícual fue una de ellas", ha comentado. Incluso hace dos años se disculpó ante el mismísimo Papa Francisco. "Santo Padre, por favor, perdóneme", dijo por otra de sus cintas, 'Ted'.

Y aun falta otra faceta de Wahlberg: la de modelo semidesnudo para Calvin Klein en los 90. Él y Kate Moss protagonizaron la campaña. Aunque a ella no le dejó muy buen recuerdo: "Sufrí una crisis nerviosa cuando tuve que trabajar con él. Me senti muy mal sentada a horcahadas de ese tío cachas. No pude salir de la cama en dos semanas. Pensé que iba a morir". El actor hace unos años describió ese momento como el más embarazoso de su vida: "No fue bien visto desde la actualidad y explicárselo a mis hijos cuando sean mayores va a resultar complicado".

Seguro que también te interesa...

Mark Wahlberg no quiere ser hamburguesa

Mark Wahlberg para Calvin Klein