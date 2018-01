Flavio Briatore y Elisabetta Gregoraci se separan tras 11 años juntos

2 ene 2018

Ya no volveremos a ver -a no ser que cambie mucho el cuento- a Flavio Briatore y Elisabetta Gregoracci en las tradicionales fotos veraniegas disfrutando de la playa junto a su hijo. No lo vamos a hacer porque, tal y como recoge la prensa italiana, el matrimonio ha decidido poner punto y final a su relación.

Una relación de once años en los que han visto nacer -y crecer- a su único hijo en común, Nathan Falco. Casados en 2008, aseguran que ella ya ha presentado los papeles del divorcio y que la historia ha tocado, de manera definitiva, a su fin.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado claramente al respecto, ella si ha hecho una publicación en sus redes sociales que da lugar a la interpretación. Se trata de una imagen con el texto: "Cuanto más fuerte es el carácter, más frágil es el alma. La fuerza aparente es la coraza de quien ha puesto demasiado corazón y no quiere sufrir más".

Una publicación compartida de Official Page (@elisabettagregoracireal) el Dic 29, 2017 at 11:36 PST

Por delante queda un proceso en el que hay mucho dinero en juego.

