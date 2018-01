Antonio Tejado (a sus compañeros de 'Sálvame'): "¡Pandilla de mierda!"

5 ene 2018

Ha habido un nuevo enfrentamiento en 'Sálvame' y esta vez sus protagonistas son Antonio Tejado y Rafa Mora. Todo empezaba después de que Rafa Mora participase esta Nochevieja en el especial que hizo 'Sálvame', junto al resto de sus compañeros. Tras este especial muchos de ellos fueron invitados a una fiesta privada a la que ni él ni Antonio Tejado fueron invitado.

En un primer momento el primero en hablar fue el extronista de 'MyHyV': "Me enteré que había una fiesta después del 'Sálvame Stars' a la cual iban todos mis compañeros. Pero me enteré por televisión viendo la entrevista a Gustavo en el Sábado Deluxe y me entero que al día siguiente de estar rodando hay una fiesta y a mi nadie me invitó", aseguraba indignado el colaborador en 'Dani & Flo'.

Aseguró que sus compañeron le habían hecho el vacío: "Vi a uno de mis compañeros pagando antes de ir y me dijo que era para lotería. Al principio me sentí algo muy molesto, algo bochornoso porque estás alejado de tu familia y vienes a currar, que es algo agridulce. Que tus compañeros te hagan ese vacío".

Por su parte Antonio Tejado también ha hablado sobre si no invitación a la fiesta: "Yo iba a ir a la fiesta y me dice Belén Esteban: "Tú no estás en la lista y no te van a dejar entrar", relata. La colaboradora le aclaraba que no se trataba de "una fiesta de compañeros", sino de carácter privado. "Digo: "pues mira, vete a la mierda". No se lo dije, pero lo pensé", aseguraba Tejado.

El colaborador ha aprovechado la ocasión para insultar a sus compañeros: "Hay una pandilla ahí de mierda que se creen que son iluminadas por Dios, pero de clase, categoría y educación, cero", concluía.

