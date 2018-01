Caitlyn Jenner no se habla con las Kardashian

5 ene 2018

La relación entre Caitlyn Jenner y las Kardashian es inexistente. No lo decimos nosotras, lo dice ella. El padrastro -convertido en mujer tras divorciarse de Kris Jenner, madre de sus dos últimas hijas y de las propias Kardashian- ha revelado esta mala relación en una entrevista.

Ha sido en el programa 'Piers Morgan's Life Stories' donde lo ha confesado. Desde hace unas semanas se venía hablando de que era una de las tres grandes ausencias de la felicitación de Navidad de las Kardashian. Y se desconocía el motivo.

Ella se ha encargado dejar más que claro el por qué: "No me hablo con nadie de la familia Kardashian. Las únicas que me preocupan y de las que sigo cuidando es de mis hijas biológicas Kendall Jenner y Kylie".

Fin de la discusión y del debate. ¿Alguien necesitaba que lo dijese más claro?

