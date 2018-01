El dardo envenenado de Lucía Villalón a Chicharito en Instagram

5 ene 2018

Ha pasado casi un año, pero Lucía Villalón sigue estando muy dolida. Su ruptura con Chicharito Hernández, casi coincidiendo con las Navidades de 2016, fue tan traumática -con ella atravesando graves problemas de salud-, que no ha podido obviarlo en su mensaje de despedida a 2017.

La periodista se ha despachado a gusto en su cuenta de Instagram, donde ha lanzado unas palabras que han sido interpretados por muchos como una indirecta al futbolista mexicano por el que tantas lágrimas derramó cuando, incluso, estaban comprometidos.

Querido 2017, ¡qué bien que has terminado!"

"Pasados unos días te lo puedo decir... Querido 2017, ¡qué bien que has terminado!", comienza la periodista antes de añadir: "Qué ganas tenía de despedirte, de decirte adiós y no volver a saber de ti. Se supone que la gracia (o lo correcto) es decir que has sido un año maravilloso y que seguro que el siguiente será todavía mejor... Pues de lo que estoy segura es de que el siguiente va a ser mejor... Porque tú has sido un año del horror (aunque has ido mejorando poco a poco... todo hay que decírtelo).

"He pasado de los peores momentos de mi vida contigo. He sufrido como nunca en 29 años contigo... Y he de contarte que SOLO moría de ganas de decirte: ¡HASTA LUEGO MARICARMEN!", continúa en su desahogo a través de la red.

Y sigue: "Eso sí... siempre me han enseñado que hay que ser agradecido en esta vida. Y, como de todo se aprende, también te doy las gracias. Si no fuese por ti no sería la persona que soy".

Puedes seguir leyendo el contenido de su mensaje abajo, en la publicación de Instagram adjunta.

Seguro que también te interesa...

Chicharito falló a Lucía Villalón

Lucía Villalón, espectacular, reaparece tras conocerse su compromiso con Chicharito Hernández

Lucía Villalón, de nuevo enamorada