El accidente que casi le cuesta un dedo a Chenoa

10 ene 2018

Dice el refranero español: "Zapatero, a tus zapatos".Chenoa lo comprobó hace unos días, durante una visita a su Mallorca natal, donde quiso probar suerte en la cocina y acabó en el hospital con un buen tajo en su dedo meñique.

La cantante lo contó ayer, durante su visita al plató de 'Zapeando'. "He estado en Mallorca y, al llegar, me puse a hacer una tortilla. Al pelar las patatas me rajé un dedo. No sé cocinar, lo pongo en todos lados", relataba mientras mostraba a cámara su dedo vendado.

No he encontrado el trozo que falta"

"Quise hacerme la generosa y ponerme en plan 'no os preocupéis, ya cocino yo’… Y empezó a salir sangre por todos lados", continuaba con la narración de un suceso que, en aquel momento, no le hizo ni pizca de gracia.

Aunque, en el plató del espacio de LaSexta, acabó bromeando con el accidente: "No he encontrado el trozo que me falta... Fue como un roscón, ¡el que se encuentre el cacho de dedo paga la tortilla!".

Eso sí, Chenoa asegura que "la tortilla quedó bonita".

