Rose McGowan tacha de "farsa" el negro de los Globos de Oro

10 ene 2018

Ella fue de las primeras actrices que denunciaron el acoso sexual sufrido por parte de Harvey Weinstein. Sin embargo, Rose McGowan se ha mostrado muy contraria al movimiento #TIMESUP, con el que las celebrities mostraron su apoyo en los Globos de Oro contra el abuso sexual vistiendo de negro. Según ha afirmado, solo ha sido una "farsa".

"Nadie debería olvidar que fuiste la primera en romper el silencio. Cualquiera que intente minusvalorar tu trabajo es un enemigo del movimiento. Me diste el coraje necesario para hablar. Estoy de tu lado hasta que me muera", fueron las palabras que Asia Argento escribió en Twitter. "Y ninguna de esas personas elegantes vistiendo de negro para protestar por nuestras violaciones habría levantado un dedo si no hubiera sido así. No tengo tiempo para la farsa de Hollywood, pero a ti te quiero", respondió muy rotunda McGowan.

También dedicó un "Está bien" al discurso de Oprah, lo que indicaba que estuvo viendo con todo detalle la gala de los Globos de Oro, pero no queda muy claro si su comentario fue sarcástico.

Pero sus palabras críticas no quedaron ahí. "Su silencio es el problema. Aceptarás un premio falso sin aliento y no afectará a ningún cambio real. Desprecio tu hipocresía. Quizás deberían vestir de Marchesa", afirmó, refiriéndose a la marca de ropa de la ex mujer de Harvey Weinstein,

Seguro que también te interesa...

Rose McGowan llama a Meryl Streep “hipócrita”

Rose McGowan acusa a Harvey Weinstein de violarla