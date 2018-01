La razón por la que a María Lapiedra no le conviene quedarse embarazada de nuevo

11 ene 2018

Nuevo capítulo en 'la historia interminable' de cruce de declaraciones. Ayer le tocaba a Mark Hamilton sentarse en el plató de 'Sálvame' y dar réplica a las últimas declaraciones de María Lapiedra, su todavía mujer. Esas en las que aseguraba que le encantaría tener un hijo con Gustavo González.

Ante esto, el arquitecto era tajante: "Si María tiene un hijo con Gustavo, no la vuelvo a mirar a la cara". Unas palabras a las que añadía que, si en estos momentos Lapiedra anunciase embarazo, tendría serias dudas sobre quién de los dos sería el padre de la criatura.

Sin embargo, Hamilton sentenció que no cree que María se quede embarazada de nuevo, porque se realizó un retoque estético al que no le convendría. Al parecer, le habrían advertido que todo el sufrimiento pasado tras esa intervención no habría servido de nada si vuelve a quedarse embarazada.

Nos mantendremos a la espera, porque si el guion sigue su curso, hoy le tocará hablar a Gustavo para seguir enredando una madeja que parece no tener fin.

