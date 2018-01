Sofía Suescun ataca a Suso: "Creo que no le gustan las mujeres"

15 ene 2018

La guerra entre Sofía Suescun y Suso se recrudecía el pasado fin de semana. Los que fueran compañeros en 'Gran Hermano' y, posteriormente, pareja, se vieron las caras en el plató de 'Sábado Deluxe' y dejaron claro que están dispuestos a atacarse públicamente sin compasión.

Hace unos días, Suso mandaba un mensaje a Nuría Marín, de 'Cazamaariposas' tirando la piedra y escondiendo la mano, asegurando que, si él hablara, dinamitaría la relación de Sofía y Alejandro Albalá. Y lo hizo, o al menos lo intentó, en la noche del sábado con sus declaraciones ante Jorge Javier.

"Estuviste rajando de tu novio conmigo en fin de Año. Te llamaba para hablar conmigo y tú: 'Mira el feo este, jajaja', pero unas risas...", soltaba a modo de bombazo. Sofía le recriminó que era un mentiroso y que, la gente que le conocía, sabía que la verdad no era su mayor virtud.

Así que él contraatacó: "Sofía, mírame a los ojos y dime que en Fin de Año no me suplicaste por favor toda la noche que durmiéramos juntos. Sé sincera delante de todo el mundo. Yo me pongo unos cables gratis ahora mismo".

Las palabras de ella fueron duras -y nos recordaron a las que en su día Alba Carrillo dijo de Feliciano López tras terminar su matrimonio-: "Cuando estuve con él... tú notas y aprecias detalles que dices... no es normal que no le guste yo a un hombre". Por si quedaban dudas, lo explicaba: "Yo creo que realmente no le gustan las mujeres".

Parece que la historia no va a quedar aquí y que seguirá la guerra de reproches de cara al público. Quizás no hayan sido capaces de cerrar las heridas del pasado.

