La secuela más dolorosa de Sara Verdasco tras el accidente

25 ene 2018

Ha pasado un año desde que Sara Verdasco fuese arrollada por un coche en Miami, donde se encontraba con su marido, Juan Carmona. La hermana del tenista Fernando Verdasco ha hablado con 'La Otra Crónica' y ha confesado que, aunque está prácticamente recuperada, hay una secuela que aún no ha podido superar.

Sara, que se fracturó la pelvis por seis sitios, no puede ser madre. Al menos, de momento. Ella misma ha explicado que su pelvis no lo soportaría, porque no se ha fortalecido del todo y sufre edemas en la zona. Así que, de momento deberá esperar.

Tras permanecer varios meses en silla de ruedas, a este inconveniente físico se suman los problemas psicológicos que arrastra y para los que está buscando en tratamiento. Hay que recordar que el coche se subió a la acera y se la llevó por delante.

Verdasco ha confesado, además, que no puede permanecer demasiado tiempo de pie y que tampoco puede calzar tacones para que la zona no se resienta.

