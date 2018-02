Premios Goya 2018. Bruna Cusí: "Es importante dar visibilidad a un tema tabú como el sida"

4 feb 2018

Menuda pero de enorme sensibilidad, Bruna Cusí se crece en la pantalla como las grandes actrices. Está radiante con su Goya a la mejor actriz revelación. Tiene motivos para sentirse orgullosa: "Es una película maravillosa, valiente, sincera... Y que trate un tema tabú como el Sida es importante para dar visibilidad. Y si es pura verdad es porque Carla Simón es así. Ella es a quien le debo este sueño".

En solo un año, ha puesto voz y rostro a dos mujeres radicalmente distintas en películas –'Incerta glòria' y 'Estiu 1993'– radicalmente diferentes. Sin embargo, en ambas ha estado en manos de creadores de similar sensibilidad: Agustí Villaronga y Carla Simón. Con ellas no para de recoger premios, los Gaudí y los Goya.

Cómo esos proyectos llegaron a sus manos es otra historia: "A 'Estiu 1993' llegué por un 'casting'. Fue una prueba de improvisación porque lo que buscaba Carla era la conexión. Y fue total. Tuvimos mucho trabajo de preparación porque la idea era que las niñas no recitaran el guión, no se lo aprendieran, sino que siguieran nuestras indicaciones. Yo tenía dudas porque no soy madre y no sabía cómo sería trabajar con ellas. Para eso tuvimos casi vivir como una familia: ir de paseo, comer y jugar todos juntos. Así durante dos meses".

Ese trabajo dio sus frutos porque las pequeñas vivieron la película transmitiendo lo que la directora deseaba: "Pero lo curioso es que mientras David Verdaguer y yo sabíamos que teníamos que interpretar, ellas eran la verdad. Ese contraste es mágico, pero también es clave par nuestra verdad". Tanto que la actriz reconoce haber visto la películas varias veces y siempre se emociona al llegar al final.

A pesar del éxito, quiere mantener lo pies en la tierra: "Nada como la terapia y las amigas actrices con las que puedo compartir dudas, miedos, y me entienden porque pasan por las mismas situaciones".

Con Villaronga, sin embargo, la historia es curiosa: ella trabajaba en un videoclub, colocaba las cintas del director en lugar destacado, asistió a sus clases y llegó el día en que en el autor de 'Pà negre' la llamó directamente para darle el papel. Carla ha tenido el año de su vida. Profesional, al menos.