Divorciadas famosas que abrieron el camino a las mujeres

9 feb 2018

En la actualidad, el divorcio está considerado como una nueva oportunidad para rehacer la vida tras una relación de pareja rota. Pero ni siempre ha sido así ni el divorcio ha evolucionado de igual manera en las distintas partes del mundo. En el libro 'Divorciadas con historia' (Ed. La Esfera de los Libros), la prestigiosa abogada de familia Elena Zarraluqui hace un repaso por la evolución del divorcio de la mano de mujeres muy conocidas, cuyas separaciones y divorcios convulsionaron su época e, incluso, en algunos casos, supusieron un antes y un después en la historia.

Y es que, ahora que los movimientos en favor de la igualdad de género, como Me Too y Time's Up, claman con fuerza, hay que remarcar que la historia del divorcio va unida a la de los derechos de la mujer. La selección de las protagonistas de este libro no fue una tarea fácil.

"Ha sido complicada, pero creo que la selección es acertada, de todas las épocas y partes del mundo. Tenía claro que no quería mujeres que estuvieran vivas en la actualidad. Por otra parte, me he encontrado con el gran problema de que apenas hay información sobre el divorcio de muchas de ellas. En la última época los procedimientos matrimoniales son confidenciales", nos cuenta Zarraluqui.

La abogada hace un recorrido que comienza con Octavia la Menor, de la antigua Roma; continúa por la Edad Media con Leonor de Aquitania y Urraca de Castilla; sigue con Catalina de Aragón, Josefina de Beauharnais, Teresa Cabarrús y Eulalia de Borbón; hace un alto en Clara Campoamor, para proseguir con la maharaní Anita Delgado, Magda Goebbels y la China imperial de Wen Xiu; y llegar hasta la millonaria estadounidense Barbara Hutton y la actriz Ingrid Bergman, poniendo la guinda con dos princesas: Soraya y Lady Di.

Para Zarraluqui es casi imposible decantarse por una de ellas: "Todas han sido muy valientes en su época y se han enfrentado a situaciones complicadas. Yo diría que se parecen entre ellas: cultas, controvertidas, con personalidad fuerte... Imagínate Urraca de Castilla en la Edad Media, que era un mujer maltratada, luchando por sus derechos. A ella y a Leonor de Aquitania las consideraban unas frívolas. Magda Goebbles, la esposa del ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, es la única que me ha chirriado. Me pareció un horror".

Mujeres valientes

Pero si Goebbels es la mujer con la que menos afinidad tiene la autora, en el otro extremo se encuentra la abogada Clara Campoamor, por razones obvias. "Maravillosa. No era una divorciada, pero divorció a dos mujeres superimportantes: Concha Espina y la esposa de Valle Inclán. Luchó por los derechos de la mujer de una forma increíble teniendo en cuenta cómo peleó para formarse".

Como es lógico, a la autora le ha costado menos acercarse a personajes contemporáneos, como Lady Di, que "a pesar de su aparente sumisión, se enfrentó a la familia real inglesa"; Soraya, "'la Princesa de ojos tristes, que enamoradísima de su marido, tuvo que renunciar al trono", y Barbara Hutton, "'la Pobre niña rica', que se pasó la vida persiguiendo algo que nunca logró".

Aunque escribir el libro le ha parecido fascinante, Zarraluqui no tiene intención de seguir por la senda literaria. "Escribo miles de demandas pero esto es otra cosa... Ha supuesto un esfuerzo tremendo, porque tengo una familia y un despacho con mucho trabajo". Quién sabe...

