11 feb 2018 carlos gonzález

"A todos los animales que han compartido mi vida, y a todos los que la siguen compartiendo". Esta es la dedicatoria que encabeza el último libro de Brigitte Bardot (83) y seguro que no ha sorprendido a nadie. Más que nada, porque la antigua actriz lleva desde 1973, cuando se retiró del cine a los 38 años, encerrada en su casa de Saint-Tropez (Francia), rodeada de animales y entregada en cuerpo y alma a la defensa de sus derechos.

Esta lucha la llevó, por ejemplo, a convertirse en vegetariana, lo que resulta muy coherente. Aunque muchas otras veces se le ha ido la mano. Una de sus anécdotas más rocambolescas ocurrió en 1989, cuando su vecino Jean-Pierre Manivet le pidió que se ocupara de su burro mientras él estaba de viaje y ella lo hizo, sí, pero le devolvió al animalito castrado, porque intentaba montar a su yegua de 32 años y ponía su vida en peligro. El caso acabó en los tribunales. Este y otros excesos han llevado a la prensa francesa a calificarla como la "Stalin de los pajaritos".

Fuera de la especie humana

Y es que, tanta compasión y sensibilidad por el reino animal no se refleja en sus relaciones con los humanos. "No formo parte de la especie humana. No quiero. Me siento diferente, casi anormal", dice en las memorias que publica ahora y en las que casi no presta atención a esa primera parte de su vida que dedicó al cine y a entregarse al amor de sus cuatro maridos y de sus, según dicen, más de cien amantes. "No puedo vivir sin pasión", explicó.

Portada del libro 'definitivo' d Brigitte Bardot. pinit

Mientras, la opinión de sus parejas oscilaba entre la entrega del multimillonario Gunter Sachs –"Un año con Brigitte Bardot equivale a diez con cualquier otra mujer"–, y la desgana de su primer marido Roger Vadim –"Hacer el amor con ella me excitaba cada vez menos. De golpe, comprendí la expresión 'cumplir con los deberes maritales'"–.

Sus últimas declaraciones

Ahora, coincidiendo con la promoción del libro, ha querido ofrecer ella también su punto de vista sobre el acoso sexual en el cine y ha vuelto a sacar los pies del tiesto con frases como: "Hay muchas actrices que van provocando a los productores para conseguir un papel".

Al menos, esta vez se ha librado de acabar ante un juez, como sí ocurrió en cinco ocasiones anteriores, cuando la acusaron de incitar el odio racial por sus comentarios sobre los musulmanes. La última de ellas, en 2008, cuando aseguró que estaba "cansada de que esa gente nos maneje a su antojo. Están destruyéndonos a nosotros, a nuestro país y nos están imponiendo sus costumbres".

Ante lo que la fiscal respondió que ella también estaba "cansada y harta" de denunciarla por su racismo. Le pidió dos meses de cárcel y, al final, todo quedó en una multa de 15.000 € que, a la actriz –casada desde 1992 con Bernard d’Ormale, exasesor del Frente Nacional–, no le quedó más remedio que pagar. Tampoco los gais se libraron de sus diatribas. Primero dijo que los de la actualidad eran como "monstruos de feria", pero luego se echó para atrás y aseguró que los gais "han sido durante años mi apoyo, mis amigos, mis hijos adoptivos...".

En 2014, al cumplir 80 años, lo celebró declarando: "Sigo sorprendiendo a los pobres de espíritu, a los mediocres y a los sectarios. Toda mi vida seguiré diciendo lo que pienso, le disguste a quien le disguste". Parece que lo está cumpliendo.

