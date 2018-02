Lorenzo Caprile, en nuevo Risto Mejide en 'Maestros de la costura'

13 feb 2018

Parece que, entre el jurado de todos los 'talent', tiene que haber una figura más dura que los demás que ponga los puntos sobre las íes a los concursantes. En 'Maestros de la costura', ese papel le habría tocado a un Lorenzo Caprile que, anoche mostró que no todo le va a valer.

El modista se convirtió anoche en el encargado de no pasar ni una a los 12 concursantes del 'talent'. Por ejemplo, cuando Eduardo no veía forma de subir la cremallera y utilizaba la ironía para dirigirse a él, este le contestaba: "A mí no me hables así que podría ser tu padre o tu abuelo".

Esto no es un programa de humor. Aquí se viene a trabajar"

Eduardo se reía en un momento de tensión con Vicente de protagonista y Caprile volvía a la carga: "Esto no es un programa de humor. Aquí se viene a trabajar. Y no me vuelvas a contestar... Eres un concursante por mucho que seas amigo de la Terremoto".

Y hasta tres veces la tuvo con un Eduardo que debió de tener pesadillas con él: "Yo seré mucho del barrio de Salamanca y tú llevarás una camiseta con una fotografía tuya en pelotas, pero no has arriesgado nada. A mí no me impresionas con unas tetas fuera".

Lorenzo Caprile durante el primer programa d 'Maestros de la costura'. pinit

Vamos, que si a Mónica Naranjo le han dado hasta en el carné durate la emisión de 'Operación Triunfo' y Risto Mejide es ya un personaje en sí mismo a la hora de juzgar a los participantes de los 'talent', Caprile llega pisando fuerte para unirse a su clan.

