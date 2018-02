16 feb 2018

Si hay algo con lo que Kiko Hernández ha jugado siempre, es con la ambigüedad de su condición sexual. Pero ayer, Jorge Javier Vázquez desvelaba que al colaborador de 'Sálvame' le gustan las mujeres. Y mucho.

"Kiko no es gay porque si no, nos hubiéramos acostado hace tiempo", contestaba tajante el presentador mientras sus compañeras debatían sobre la cuestión y él, divertido, callaba escuchando las teorías de sus amigas.

"No porque yo estuviera bueno, sino porque a ti te hubiera puesto estar con el presentador", añadía Vázquez, en estos momentos soltero y en medio de una crisis brutal con quien ha sido su pareja en los últimos diez años.

Kiko le contestaba que, de haber sido homosexual, esa fantasía suya no se habría llevado a cabo por una simple razón: "Yo no me suelo relacionar con gente del trabajo". Aunque, acto seguido, reculaba... "Bueno, no, me he equivocado...", eran sus palabras.

Era el turno de Jorge Javier: "Tú has ligado con gente del trabajo. Vamos, ¡te has enrollado con tías del trabajo!". Hernández solo contesrtaba riéndose y sin dar ni un solo nombre de esas presuntas conquistas dentro de su entorno laboral.

