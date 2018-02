El comentario de Dabiz MuÃ±oz que ha enfadado a Twitter

18 feb 2018

Todos sabemos lo complicado que es reservar en DiverXo, el restaurante con estrellas Michelín de Dabiz Muñoz. De hecho, para poder conseguir una mesa hace falta reservar con meses de antelación.

Normalmente, cuando una reserva se cancela, otra persona ocupa su lugar. Pero esta vez no fue así. El restaurante sufrió una cancelación de última hora, algo que indignó al cocinero. "Pues hoy no la hemos podido recuperar, demasiado tarde las 14:30 para avisar a toda la lista de espera. Un restaurante que está lleno con 8 meses de antelación y aun así hoy se quedó una mesa vacía. Luego hay gente que se extraña por cobrar la reserva...", escribió en su Twitter.

Rápidamente, los usuarios comenzaron a responder a su comentario con duras críticas como: "Podías haber salido a la calle, buscar una familia humilde y haberlos invitado a comer, mesa llena y problema solucionado", "Creo que es un poco incongruente la queja, si cobras por la reserva es precisamente para amortiguar este problema. Sube el precio de la reserva si quieres pero acepta las reglas de tu propio juego. Hoy no has perdido dinero has ganado menos simplemente" o "Si cobras la reserva no quieras ganar dos veces..".

Pues hoy no la hemos podido recuperar, demasiado tarde las 14:30 para avisar a toda la lista de espera. Un restaurante que está lleno con 8 meses de antelación y aun así hoy se quedó una mesa vacía. Luego hay gente que se extraña por cobrar la reserva... — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 17 de febrero de 2018

