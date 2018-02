22 feb 2018

La atleta Melo Mai (30) ha vuelto al mundo del deporte asiático, tras una década sin competir a nivel profesional desde su lesión en los JJOO de Turín. Y es que la snowboarder logró en 2017 hacerse con la medalla de oro en el Campeonato Nacional de Japón. Su regreso ha venido cargado de polémica, con respecto a sus ex actividades laborales: como el cine erótico, las fotografías provocativas y la prostitución.

Su nombre ha resonado los últimos días en la prensa, después de que se postulase para representar a Japón en los Juegos Olímpicos de PyeongChang. Una gran noticia para la número uno del snowboard japonés, después de haber abandonado sus sueño olímpico en 2006, con su fracaso en Turín. Momento en el que decidió dejar a un lado el deporte para dedicarse a la pornografía.

"Para muchos atletas, los Olímpicos son la cima de su carrera, pero para mí fueron una pesadilla. En el camino tenía este miedo constante de fallar, como un sentimiento asfixia", comentaba recientemente a la revista 'Tokyo Weekender'.

first place :) Una publicación compartida de Melo Imai (@meloimai) el Feb 19, 2018 at 3:44 PST

Según ha publicado 'The Tokyo Reporter' la deportista habría tomado ese camino debido a una depresión, causada por los innumerables insultos que recibió de sus seguidores después de su lesión. Insultos como que era "un gasto innecesario de impuestos" o "una vergüenza nacional", entre otros.

En 2017 debutaba con 'soft porn', su primer vídeo para adultos, el cual tuvo una gran acogida por parte de sus fans, pero también le condujo a una gran estigmatización por su trabajo. A pesar de esto ella no se arrepiente de su pasado y habla de ello con total libertad: "Hubo un tiempo de temeraria juventud en el que me convertí en chica de compañía porque necesitaba dinero, pero también yo lo hice por mi propia voluntad. No tengo arrepentimientos y no estoy avergonzada tampoco", aclaraba Melo en Enero.

Una publicación compartida de Melo Imai (@meloimai) el Feb 19, 2018 at 3:36 PST

La snowboarder también ha hablado de su pasado. Según ha revelado, su padre la obligó desde los siete años a enfocarse solamente en el deporte, con entrenamientos de hasta 18 horas. "No tuve la oportunidad de ser como las otras chicas. Envidiaba a la gente de mi edad por tener la libertad de hacer el tipo de cosas que se consideran normales para los adolescentes", confesaba a una publicación japonesa.

Todo ello, unido al trauma de una violación, la condujeron a intentar acabar con su vida; pero finalmente ha conseguido vivir con ello. A pesar de confesar que es una pesadilla que siempre la perseguirá, ve en sus hijos y en sus muchos logros la excusa perfecta para seguir adelante.

