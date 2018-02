Arantxa Sánchez Vicario rompe su silencio en 'Sábado Deluxe'

24 feb 2018

Tres horas de reunión entre un redactor de 'Sábado Deluxe' -Paco Castillo-, los abogados de Arantxa Sánchez Vicario y la propia protagonista del último divorcio mediatico: el de la extenista y el empresario Josep Santacana.

Con una imagen desmejorada y bastante más delgada con respecto a la última vez que se la vio -hace aproximadamente un mes, a mediados de enero-, las imágenes del espacio de Telecinco enseñan cómo Arantxa pasa del nerviosismo al relax progresivo a medida que pasan los minutos.

Confío en mis asesores y los tribunales" arantxa sánchez vicario

Midiendo mucho las palabras, Sánchez Vicario pronuncia: "Como comprenderán todos ustedes, esta es una situación muy desagradable para mí y confío en mis asesores y los tribunales", comenzaba, a pesar de resistirse a hablar en un primer momento.

Es entonces cuando cede la palabra a su abogado que desmiente, al comienzo de la reunión, dos de los puntos sobre los que se ha hablado largo y tendido en los últimos días: que los niños no vayan al colegio y que Josep Santacana haya pedido un examen psicológico de la mujer de la que se está divorciando.

"Ella lleva a sus hijos al colegio, que es lo que tiene que hacer. Los lleva todos los días, como una madre normal. Les da de comer, les baña, les cuida...", asevera el letrado antes de añadir: "En la documentación que ha presentado el señor Santacana no hay ninguna petición de un examen psicológico, que yo sepa. Y, aunque es una suposición, no lo va a hacer".

En cuanto a esas pertenencias que Josep se podría hacer apropiado de manera indebida, el letrado es más que claro: "Los trofeos estaban guardados por un acuerdo en casa de uno de sus familiares. Ahora, las partes han acordado que puede recuperar los trofeos y estamos organizado todo para que pueda tenerlos de vuelta. Él no se los ha llevado, no los ha robado"

Sobre dónde vive cada uno, afirma: "Arantxa no se ha mudado. Es el señor Santacana el que se ha mudado a un piso en una urbanización, hace más o menos un año."

Propiedades y activos

"Hasta donde yo sé, porque llevo tres semanas con este caso, no he visto ningún documento que refleje que tenga propiedades a su nombre. Sin embargo, no hemos acabado de investigar todos los hechos ni tenemos todos los documentos ni las escrituras", relata sobre las propiedades de la exdeportista. "No tiene activos a su nombre. Hay algunas deudas y obligaciones a pagar. Así que no sé cómo acabará el caso", añade.

El abogado asegura que él es el más caro de la ciudad de Miami, cobrando 750 dólares la hora, sin embargo, no tiene la menor duda de que Arantxa podrá hacer frente "a mis honorarios y a la de todos los profesionales que trabajan en el caso".

¿Por qué está tan seguro? "Vamos a averiguar dónde están todos los activos. Después de eso, recurriremos al mejor mediador de la ciudad. Ahí se repartirá el tiempo que pasarán con los niños, cómo invertir los activos, cómo pagar los honorarios… Como en un caso normal", continúa en su exposición.

Custodia de los menores

La custodia de los niños no va a ser un problema"

"La custodia de los niños no va a ser un problema. En Florida se llama Plan de Paternidad. Arantxa va a cumplir la ley. Hasta ahora, ha puesto a disposición de su padre a los niños y va a seguir siendo así. Le avisará de cualquier acontecimiento significativo de sus vidas. No va a haber un esfuerzo para excluir al padre de los planes de los niños", explica.

Y concluye: "Arantxa no tiene intención de mudarse a España. Solo lo haría si el padre estuviese de acuerdo, fuese en pro de los niños y el juez lo aceptase".

Para finalizar, la propia Arantxa, que hace hincapié en que siempre ha sido "muy discreta", desmiente que haya abandonado su trabajo dando clases de tenis en un club deportiva.

