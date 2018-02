28 feb 2018

Esta mañana amanecíamos con la primera entrevista de Josep Santacana desde que se conocieran sus intenciones de divorciarse de Arantxa Sánchez Vicario. Unas palabras que acompañaban a otra entrevista, a la que se daba mayor relevancia, de la mujer de la que está tratando de separarse.

Sin embargo, Santacana emitió ayer un comunicado, dirigido a la revista en cuestión, en el que niega, tajantemente, haber concedido las declaraciones exclusivas que ha publicado la revista Hola.

Según el comunicado al que ha tenido acceso nuestro colaborador Juan Galiacho y que ha revelado en 'La mañana de La 1', Santacana niega haber hablado.

A continuación, las palabras íntegras de Josep, dirigidas directamente a la revista 'Hola':

"El abajo firmante, José Santacana, ha tenido conocimiento a través de un periodista de su medio de que tienen Uds. la intención de publicar en su edición de mañana una 'entrevista' que supuestamente han mantenido conmigo en Miami.

Lo único cierto es que me tomaron ayer unas fotografías mientras yo me encontraba andando por la calle, pero NO hice declaración alguna, y ni mucho menos, les he concedido ninguna entrevista.

Les reitero lo que ya le he indicado a su periodista: no voy a dar ninguna entrevista, ni a hacer declaraciones, ni ahora ni más tarde.

En el supuesto de que Uds. mantengan en su edición que yo les he concedido una entrevista, hecho que es incierto, me veré en la obligación de interponer las acciones legales pertinentes.

Les ruego respeten mis deseos. Gracias".

Comunicado de Josep Santacana negando haber realizado una entrevista.

