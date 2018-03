La foto más tierna de David Bustamante y su hija

1 mar 2018

A David Bustamante hay una persona que le hace cambiar la cara. Y no es ninguna nueva asturiana con la que habría comenzado una relación -y que él mismo se encargó de desmentir ayer en un mensaje en su cuenta de Instagram-.

Precisamente en las redes sociales es donde le hemos podido ver con esa persona: su hija. El cántabro ha colgado una foto en la que se ve a Daniella dándole un beso y él aparece con la cara llena de marcas de besos.

"No se me ocurre un plan mejor para pasar la tarde...", escribía ayer al lado de una foto a la que Paula Echevarría, en medio de la batalla por conseguir divorciarse y terminar lo mejor posible esta relación, le ha dado 'like'.

A lo largo de todo el proceso de separación, sin duda, las mejores imágenes de Bustamante en sus redes, han sido las que ha compartido al lado de la pequeña, quien se ha convertido en su apoyo fundamental.

