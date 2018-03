Lamar Odom, ex de Khloé, destapa los trapos sucios de las Kardashian en un libro

1 mar 2018

Lamar Odom no ha tenido una vida fácil. El ex de Khloé Kardashian, que tuvo que abandonar su carrera profesional como jugador de baloncesto y que tuvo un problema de adicción a las drogas, está escribiendo un libro en el que relata los seis años que vivió como miembro del clan más popular de la televisión.

Hace tres años que terminó su relación con Khloé, el mismo tiempo que ha pasado desde que se retiró del baloncesto y dejó las drogas. Es un hombre nuevo. Por eso, Lamar ha decidido que es el momento más apropiado para publicar su verdad en un libro que atormenta a las Kardashian.

En una entrevista a 'US Weekly', una fuente cercana a Lamar Odom ha relatado que él "simplemente quiere sacar su historia porque se han escrito muchas mentiras sobre él. Solo quiere enderezar las cosas." y añade: "No debería considerarse un golpe en contra de Khloé o las Kardashian. Puede que haya cosas en el libro que la familia no quiere que salgan a la luz, pero Lamar no lo está haciendo para lastimarlas. Él se alegra por Khloé, aunque es un sentimiento agridulce porque aún la ama. Reconoce que ella no tuvo otra opción que alejarse de él".

Por su parte, la revista 'In Touch' revela algunos de los episodios en la vida de las Kardashian que formarán parte del libro: la implacable búsqueda de fama de Kim, los hombres que ha tenido y cómo ella y su esposo, Kanye West, han terminado su relación en varias ocasiones; el círculo social de Kylie Jenner, “que usa armas y consume drogas”; la obsesión de Kris Jenner por golpear a los hombres en la familia; la dependencia a la marihuana y las pastillas de Rob Kardashian o el travestismo previo a la transición de Caitlyn Jenner.

El libro, que aún está en elaboración, promete ser toda una bomba. ¿Alcanzará el éxito en las listas de ventas?

Seguro que también te interesa...

Khloé Kardashian responde a las críticas por su embarazo

Kim Kardashian presenta en Tokio la nueva colección de Yeezy

Kim Kardashian presenta oficialmente a su hija Chicago

¿Sabías que Khloé Kardashian es Cáncer? Consulta su horóscopo?