Cinco aÃ±os de abortos, la sobrecogedora historia de Jeffrey Dean Morgan y Hilarie Burton para ser padres

7 mar 2018

Es más habitual de lo que parece, pero se ha convertido en un tema tabú. La fertilidad es caprichosa y está lejos de ser una ciencia exacta. Cada día vemos a numerosas mujeres caminando orgullosas mostrando sus barriguitas y rellenamos las páginas del corazón anunciando sus embarazos sin darnos cuenta que detrás hay otro gran número de mujeres deseando convertirse en madres y no consiguen su objetivo sin entender porqué. Decepción, frustación y depresión son los sentimientos que invaden a estas mujeres a las que la naturaleza parece dispuesta a negarles la maternidad.

Ahora, Hilarie Burton ha decidido contar su experiencia en un intento por animar a esas mujeres que han pasado por el mismo tormento que a ella le ha acompañado en los últimos cinco años. La actriz, que acaba de convertirse en madre, comparte en Instagram el dolor que ella y su marido, el también actor Jeffrey Dean Morgan ('The Walking Dead', 'Posdata: te quiero', 'The Good Wife'), han tenido que sufrir hasta recibir a su "bebe milagro", la segunda en la familia.

"Pero antes de [contaros el nacimiento de George Virginia], hay algo que querría decirles a todas las mujeres que están ahí fuera intentando [tener un bebé]...", publica Burton al inicio de su relato. "Nos llevó mucho tiempo a Jeffrey y a mí tener este bebé. La primera vez que me quedé embarazada, nos costó año y medio. Le sorprendí en Navidad con unas botas de bebé de los Seahawks [el equipo de fútbol americano de Seattle del que Dean Morgan es seguidor acérrimo]. Lloramos. Celebramos. Elegimos nombres. Y perdimos ese bebé".

Lloraba al ver a las celebrities enseñando sus vientres. Lloraba de celos por lo fácil que era para ellas"

"Tuvimos más pérdidas y, tal y como tantas parejas saben, fue devastador. Todavía lo es", añade Burton. "Y cada mañana durante los cinco años que nos costó, abría mi ordenador en la mesa de la cocina, veía las noticias y me amargaba al ver el interminable desfile de celebrities enseñando sus vientres de embarazadas y sus bebés. Lloraba de celos por lo fácil que era para ellas. ¿No sabía que algo podría salir mal? ¿No sabían que había otras mujeres ahí fuera con dificultades [para tener hijos]? Me dolía ver las fiestas para bebés patrocinadas por corporaciones y las portadas de las revistas capitalizando este milagro humano que no nos estaba ocurriendo a nosotros".

"Así que cuando empezó este [último] embarazo, fuimos cautelosos. No quería celebrar nada por miedo a gafarlo. No quería una fiesta para el bebé. Controlaba el latido de su corazón todo el día hasta el día en el que nació. Y ahora que está aquí, sólo hago que quedarme maravillada mirándola durante todo el día. La veo en los brazos de su padre y no asumo nada por dado. Grita como si estuvieran matando a alguien y yo sonrío porque está salvajemente viva".

La fertilidad es una cosa caprichosa"

"Así que ahora que la gente sabe que está aquí, no quiero que su parto cause que ninguna otra mujer llore en la mesa de su cocina. Si algo, mi deseo es que restaure la esperanza en otros. La fertilidad es una cosa caprichosa. Y para las otras parejas ahí fuera que han tenido días oscuros, queremos introduciros a nuestro milagroso bebé y enviaros nuestro amor y apoyo para que encontréis el vuestro".

El esperanzador y, a la vez, sobrecogedor mensaje de la actriz ya acumula miles de "me gusta" y, seguro, seguirá sumando más. Cuando vemos a una mujer o a un matrimonio de recién casados que aun no tienen un bebé y preguntamos insistentemente si es que no desean tener hijos, no debemos olvidar que cuando cierran las puertas de su casa el dolor por no recibir el milagro de la vida puede estar llenando de lágrimas su día a día.

Seguro que también te interesa...

Serena Williams, a punto de morir tras el parto

Eva González: "El embarazo no es tan bonito como lo pintan"

El trauma de Beatrice Borromeo: "En el parto sufres como un perro"