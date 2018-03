Todos los retoques estéticos que Ivonne Reyes ha confesado

12 mar 2018

Tras aparecer con la cara visiblemente cambiada en el cumpleaños de Juan Peña, Ivonne Reyes no tuvo problemas en confesar a Look que, efectivamente, se había inyectado un cóctel de vitaminas. Y que ese era el motivo de que viéramos su rostro más hinchado de lo normal.

Tras aquellas primeras declaraciones, este fin de semana se sentó en 'Sábado Deluxe', donde no tuvo reparos en hablar de sus retoques y de los tratamientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida para tratar de frenar el paso de la edad por su físico.

"Me hice un cóctel de vitaminas y hace dos meses me hice los hilos tensores, pero es la segunda vez que me los hago y todavía falta que me bajen", eran las palabras de la venezolana que, parecía, no terminaba de convencer a los presentes.

Reconozco que me he operado de la nariz y del pecho"

Sin embargo, teniendo la franqueza con la que siempre ha hablado de sus intervenciones, ¿por qué no habríamos de creer a Ivonne? Es más, añadía: "Reconozco que me he operado de la nariz y del pecho. Me quería operar del cuello y quitarme piel sobrante de los párpados, pero los doctores me dijeron que no y que así estaba estupenda".

¿Cuál será ese próximo retoque? Veremos y, seguro, ella misma explicará los detalles. Y esperemos que, en esa ocasión, no le dé reacción alérgica nada de lo que le proporcionen en el centro médico estético.

