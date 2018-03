15 mar 2018

No es la primera vez, seguramente tampoco la última, que un famoso se ve obligado a declarar cuál es su orientación sexual. La última ha sido Kendall Jenner. La modelo ha visto cómo su sexualidad ha sido cuestionada. Debido a eso, ha querido zanjar todo rumor aprovechando la entrevista en 'Vogue' por ser portada de la edición de abril.

"No soy gay, ni tengo nada que esconder. No creo que haya un solo hueso bisexual o gay en mi cuerpo pero no lo sé... ¿quién sabe? Estoy abierta a la experiencia, no voy en contra de eso, pero nunca me he visto en esta tesitura antes", ha confesado la modelo en la entrevista, y ha continuado: "Sé que tengo un tipo de... ¿energía masculina? No quiero decirlo mal porque no soy transgénero o algo así. Pero tengo una energía ruda. Me muevo diferente. Pero para responder a tu pregunta: no soy gay”.

Zanjado ese tema, Kendall también habló del hombre con el que comparte su vida, el jugador de baloncesto Blake Griffin, al que define como 'amigo'. "Estoy feliz. Él es muy amable"

Seguro que también te interesa...

Kendall Jenner empezó la noche de los Oscar en el hospital

¿Por qué es importante que Kendall Jenner no oculte su acné?

Tres teorías sobre la ausencia de Kendall Jenner de las pasarelas

¿Sabías que Kendall Jenner es Escorpio? Consulta su horóscopo