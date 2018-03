16 mar 2018

¿Tiene algo que ver Niedziela, concursante de 'Gran Hermano 16', con Fernando Alonso? El tema está sobre la mesa después de que Risto Mejide lanzara un mensaje a la circense en 'Got Talent'.

Niedziela acudió al espacio de talentos de Telecinco junto a su hermana y tras su participación, Mejide dijo: "Yo he visto en el escenario a Wonder Woman ahí haciendo algo alucinante. Yo me quedo con que es un número con dos mujeres y demostrando una fuerza descomunal. Y lo del cuello me parece espectacular porque mira Fernando Alonso qué cuello tiene y no hace eso".

Podía parecer un comentatio sin más, pero la reacción de Niedziela al oir el nombre del piloto astuariano desató los rumores: "No me hables de Fernando Alonso". Santi Millán y el público asistente en el plató no daban crédito a sus palabras y el presentador exclamaba: "¡¿Qué está pasando aquí?!".

Risto Mejide lanzó una indirecta a Niedziela. pinit

"Da igual, da igual", decía Niedziela a Santi Millán. Sin embargo, el presentador decía: "No no es que claro, tiras este filete y ahora quieres que no nos lo comamos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Fernando Alonso?". La circense echaba balones fuera y acusaba a Mejide por haber sacado el tema. "¿Y por qué me lo nombras?".

Mientras, Mejide sonreía viendo el espectáculo que se había montado por un simple comentario. ¿Llegaremos a saber algún día si Niedziela ha tenido algo que ver con Fernando Alonso?

Seguro que también te interesa...

Fernando Alonso se autopromociona

La broma de David Bisbal que no ha hecho gracia a Fernando Alonso

¿Sabías que Fernando Alonso es Leo? Consulta su horóscopo