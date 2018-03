19 mar 2018

Sofía Suescun fue una de las protagonistas en el debate de 'Supervivientes 2018' emitido este domingo. La extronista de 'MyHyV' parece que ha comenzado a tontear con el otro participante de 'Supervivientes 2018', Logan Sampedro. Algo que no ha sentado nada bien a Alejandro Albalá.

Este tuvo que mirar para otro lado cuando vio las imágenes en las que Sofía le aseguraba a Logan que su madre, Maite Galdeano, estaría encantada de tener a Logan como yerno. "Eres el hombre perfecto. Si no tuviera novio me casaba contigo. Te pedía matrimonio aquí mismo", confesaba la concursante. Pero esto no ha sido todo y es que también ha tenido palabras para su chico: "Alejandro es un poco niño, tengo que cuidarlo yo casi más que él a mi".

En un primer momento Alejandro trató de quitarle hierro al asunto afirmando que Sofía "es suficientemente lista como para juntarse al más fuerte". Pero a medida que el resto de colaboradores comentaban el tonteo evidente entre los dos concursantes, Alejandro se encendía: "Cuando vuelva me tendrá que dar explicaciones sobre estas cosas (…) El 'abracitos' porque le voy a empezar a llamar así, igual tiene que darme el abrazo a mi", declaraba.

La ex de Albalá -Isa Pantoja-, con la que se ha reencontrado en esta nueva edición del reality de Telecinco, ya le había asegurado que antes o después Sofía le daría plantón. Con respecto a esto, Albalá ha confesado que solo lleva con ella cuatro meses y que "si quiere irse con Logan ella se lo pierde y cada uno por su camino", sentenciaba en el programa.

