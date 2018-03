23 mar 2018

A Cayetano Rivera y Eva González no se les borra la sonrisa. La culpa la tiene el nacimiento de Cayetano, su primer hijo en común, que les está haciendo saborear días de vino y rosas. Están felices y dan muestra de ello en cada publicación en las redes sociales. Ni el cansancio ni la tensión de estos días, en los que ultiman los detalles del bautizo, han desdibujado su sonrisa.

Los mentideros arden. Las apuestas sobre quiénes serán los padrinos del bebé son múltiples. Y son varios los que ya han apuntado a Francisco Rivera como uno de los elegidos. Sin embargo, Corazón ha hablado, en exclusiva, con el diestro que, tajante y directo, asegura que no tiene intención de convertirse en padrino. Protector, generoso y familiar, está convencido de que su papel será fundamental. "No voy a ser su padrino, porque para algo soy su tío, y creo que no es poco", dice.

La relación de Francisco y Cayetano es prácticamente indestructible. Tienen la suficiente confianza como para preguntarse por los asuntos más controvertidos en los que, por arte de birlibirloque, acaban siendo protagonistas. La última entrevista de su hermano Julián Contreras les ha unido todavía más. Se muestran enfadados, molestos e incluso coléricos ante el dibujo que su hermano pequeño hace sobre ellos en cada aparición pública.

Aunque, eso sí, prefieren no hacer declaraciones para no avivar una llama que ya ha quemado los cimientos de su relación. Es cierto que, en alguna ocasión, han barajado la posibilidad de iniciar acciones legales contra él, pero la sangre tira más. No solo le han prestado dinero en los tiempos agónicos que le hicieron perder, incluso, un negocio de hostelería, sino que también le han arropado siempre. Él devuelve la moneda marcada con el sello de lo que ellos consideran una traición inacabable.

