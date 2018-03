23 mar 2018

Nieves Álvarez confirmó durante la inauguración de la primera tienda de la firma Tumi en Madrid la noticia que habíamos adelantado, en exclusiva, en nuestra web: que está feliz junto a un empresario mexicano.

La modelo ya no puede esconder la ilusión que tiene desde que, el pasado mes de noviembre, viajó a México para acudir a una fiesta de la Formula 1 y se cruzó con el empresario Nicholas Saad. Lo suyo fue un flechazo en toda regla. Por entonces salieron informaciones que apuntaban a la buena química que había entre ellos.

Cinco meses después de aquel encuentro, la pareja ha buscado tiempo libre en sus complicadas agendas para viajar y coincidir, bien en Madrid o en México, y poder estar juntos todo lo que sus compromisos les permiten. "Aún es pronto para poner etiquetas. Estoy muy contenta, pero de momento solo puedo decir que estoy ilusionada. No se puede hablar aún de una relación estable o de un noviazgo, ya que soy de las que creo que las cosas hay que saberlas llevar con cuidado. Es verdad que hace casi tres años que estoy divorciada y es la primera vez que siento algo así. De todas formas, soy una mujer que tengo muy claras mis prioridades y hoy sé, perfectamente, lo que quiero. Y, más aún, lo que no quiero", comentaba en ese acto en la capital.

Además, reconocía: "Soy muy exigente y reconozco que me encuentro feliz en estos momentos. Soy independiente. Mi familia es un regalo, mis padres, mis hijos... Y me veo como una mujer plena que nunca se ha sentido sola, porque además me importan mucho mis amigos".

"Tengo una vida muy activa y mantengo una relación perfecta con mi exmarido, con quien estaré unida para siempre, porque tenemos tres hijos a los que queremos muchísimo", explica.

El hecho de mantener una relación a distancia no le asusta: "Cuando empecé con Marco, también fue una relación a distancia y estuvimos juntos 20 años".

Asegura que no tiene por qué esconderse, ya que es una mujer libre, pero le asusta que la empiecen a 'casar' con Saad, un atractivo empresario que se divorció de su mujer también en el año 2015 y que siempre ha vivido ajeno a los medios. Los que conocen a su familia, recuerdan que su hermana fue hace años novia de Elías Sacal, ex de Mar Flores.

